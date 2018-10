Basta una firma e si pagano migliaia di euro | attenzione alla truffa del catalogo

'Facciamo sesso - Bastano 10 euro' - ma era una truffa all'anziano : rom incastrata : Foglio di via ad una donna che, ad Avezzano, prometteva sesso agli anziani per poi derubarli. Una rom, S.R., 34 anni, residente nei campi rom romani, è stata raggiunta dal provvedimento della durata ...

Lino Guanciale conferma : “Dopo L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 - Basta fiction”. Un addio o una lunga pausa? : Dopo Non Dirlo al Mio Capo 2, Lino Guanciale torna con L'Allieva 2, su Rai1 dal 25 ottobre. La seconda stagione della fiction basata sulla saga letteraria di Alessia Gazzola andrà in onda dal 25 ottobre con sei serate consecutive. Alla fine del primo ciclo di episodio, Claudio (Guanciale) aveva dichiarato ad Alice (Alessandra Mastronardi) il suo amore. Lei, divisa tra il reporter Arthur e il sentimento per il il dottor Conforti, sceglie di ...

Milano - brucia il deposito di rifiuti. Per prevenire gli ecoreati può Bastare una telecamera : Riassumendo i fatti: un’impresa (IPB Srl) attiva da tempo nel settore lavori stradali e movimento terra (nel 2008 aveva realizzato per conto del Comune di Milano la strada di scorrimento fra viale Fermi e il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, oltre 5 milioni euro di lavori), regolarmente iscritta nell’elenco della Prefettura di Milano riguardante le imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list), a partire ...

Allevamenti - Basta con le gabbie e l’uso massiccio di antibiotici. Una petizione alla Camera : La nostra salute passa anche dal benessere degli animali. I polli stipati in batteria sono più stressati e più soggetti ad ammalarsi e a prendere antibiotici (anche quando non servono, a scopo preventivo, per evitare epidemie nei capannoni). E l’uso massiccio di antibiotici negli Allevamenti intensivi favorisce l’antibiotico-resistenza, minaccia mondiale che colpisce uomini e animali. Oggi 19 associazioni italiane (tra cui Animal equality, Ciwf ...

Ancelotti : 'Tifosi - Basta insulti negli stadi. Napoli come una famiglia' : ... a cominciare da una partita giocata all'Old Trafford in una sera di maggio, proprio contro i bianconeri: "Cosa ho pensato quando mi hanno insultato?" , ha risposto proprio a Sky Sport nel post ...

L’Eredità - nuovo attacco a Flavio Insinna : è Bastata una parola : Flavio Insinna sta cominciando a far affezionare i telespettatori de L’Eredità, il quiz show del preserale Rai che conduceva Fabrizio Frizzi. Lo dicono gli ascolti, che sostanzialmente sono in linea con quelli dello scorso anno. Non era facile raccogliere l’eredità di Frizzi, da sempre amatissimo, e in più, oltre alla diffidenza del pubblico per il cambio della guardia, molti davano Insinna per spacciato ancora prima di iniziare. Il ...

Macron si crede De Gaulle : Bastasse una croce di Lorena... : bastasse una croce di Lorena! bastasse il vecchio simbolo dell'esercito francese che aveva scelto di schierarsi con il generale De Gaulle e non con il maresciallo Petain e il regime collaborazionista di Vichy a risollevare il destino politico di Macron, impegnato in questi giorni (con scarso successo) a rifare la squadra di governo dopo le dimissioni del ministro dell'Interno Gérard Collomb, dopo quelle, comunicate via media qualche ...

Cottarelli getta benzina sul fuoco : "Basta poco per una nuova crisi" : ... quando la reazione dei mercati finanziari portò lo spread a quasi 600 punti base, provocando il blocco dell'economia italiana '.

I Bastardi di Pizzofalcone 2/ Anticipazioni prima puntata - video anteprima : una neonata abbandonata : I Bastardi di Pizzofalcone 2, Anticipazioni prima puntata, 8 ottobre, Raiuno: Lojacono e la squadra tornano in onda con nuovi casi da risolvere e un terribile sospetto sull'ispettore.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Perugia - Basta una rete di Melchiorri : Venezia battuto 1-0. Gol e highlights : Perugia-Venezia 1-0 52' Melchiorri Il tabellino Perugia, 4-3-1-2,: Gabriel, Yves Ngawa, Cremonesi, Gyomber, Falasco; Bianco, 44' Kouan,, Verre, 70' Moscati,, Mustacchio, 89' El Yamiq,; Dragomir; Vido, ...

Roma - Vaticano punta a una lottizzazione da 180mila m³ nella riserva naturale : ora Basta il silenzio-assenso della Regione : Un’ampia opera di edificazione all’interno della riserva naturale della Tenuta di Acquafredda, splendido polmone verde nel cuore di Roma da decenni nelle mire dei costruttori. Intervento giustificato come “progetto ambientale di area per l’accessibilita` e la fruizione della riserva”, in realtà pensato (anche) per venire incontro al certificato “interesse alla valorizzazione dei terreni” perseguito da oltre 30 anni dal Vaticano. Il Capitolo di ...

Wikipedia ha rifiutato una pagina sul premio Nobel per la fisica perché non era abBastanza famosa : Infatti, a maggio, gli editori di Wikipedia non erano convinti che il lavoro di Strickland fosse abbastanza 'significativo' da meritare una pagina sull'enciclopedia online più famosa al mondo. ...

Cosa ci distingue dai computer? Basta una parola. Anzi - una parolaccia : Dal Mit un test di Turing 'minimo' sviluppato per stabilire dalla scelta di una sola parola se si ha a che fare con un uomo o una Ai. Alla prova dei fatti, il termine più efficace stupisce

Cosa ci distingue dai computer? Basta una parola. Anzi - una parolaccia : Dal Mit un test di Turing 'minimo' sviluppato per stabilire dalla scelta di una sola parola se si ha a che fare con un uomo o una Ai. Alla prova dei fatti, il termine più efficace stupisce