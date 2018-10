Basta fumare la cannabis | semmai mangiatela | è un business enorme

ilfoglio

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Roma. Da ieri in Canada è legale l'uso ricreativo dei derivati della canapa indiana, in base a unAct approvato a giugno. È il secondo paese al mondo dopo l'Uruguay, a parte otto stati americani, più Washington D.C., e a parte il peculiare modello olandese dei coffee shop. Ma secondo il Canadian Institute of Statistics nel corso di quest'anno ...