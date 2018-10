Basta arte cervellotica e sfinita | c' è bisogno di artisti originali

Tria : di teorie astruse ne ho sentite abBastanza Video La sponda della Lega Fisco e cartelle - cosa cambia : Per il partito di Salvini, adesso, il ministro dell’Economia è diventato intoccabile perché è un argine a tutte le istanze del Movimento Cinque Stelle

Basta social - al liceo si fa lezione di "Educazione sentimentale". Ma il corso parte tra le polemiche : Non sarà una nuova materia obbligatoria nel curriculum di studi ma una sorta di seminario, libero e facoltativo, al quale potranno aderire gli studenti piemontesi. Si tratta del corso 'Educazione ...

Basta furbi del cartellino. Al lavoro in ospedale con le impronte digitali : Il più grande ospedale del Sud Italia dice addio ai vecchi marcatempo e anche ai "timbratori seriali", categoria di truffatori che periodicamente conquista le pagine delle cronache nazionali. Questa mattina, infatti, una squadra di tecnici entrerà al Cardarelli per installare un rilevatore biometrico a ogni ingresso dei 21 padiglioni. Ai più grandi se ne piazzeranno due, per evitare code al momento dell'ingresso dei dipendenti che tra pochi ...

Berlusconi : "Per partecipare al congresso di Forza Italia Basta un like sul manifesto" : Silvio Berlusconi, ospite di Antonio Tajani a Fiuggi, annuncia che Forza Italia farà un serie di congressi in tutto il Paese. Le modalità di partecipazione? Basterà un like. "Torneremo a essere la prima Forza politica del Paese. Faremo un percorso con congressi comunali aperti al numero maggiore di Italiani e poi congressi provinciali ha affermato il presidente di Forza Italia - per fare questo ho steso un manifesto che ...

Solo in cartolina - parte la “sommossa epistolare” indirizzata a Salvini : “Basta morti in mare - sosteniamo chi salva vite” : Lanciata da un gruppo di giovani creativi, Solo IN cartolina – ESTATE 2018 ha l’obiettivo di raccontare tramite la parodia del formato della cartolina estiva, ciò che succede al largo delle coste italiane, schierandosi al fianco delle Ong che salvano le vite di chi tenta la traversata via mare. Ora inizia una nuova fase che porta la sommossa epistolare dal digitale al reale con la firma e la consegna delle cartoline. Dopo Torino e Bari, il ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : seniores sottotono - due carte olimpiche. Non possono Bastare i successi degli juniores : Se agli Europei il campanello d’allarme era stato inascoltato, con l’Italia che aveva dominato il medagliere grazie ad una pioggia di allori giunta da juniores e classifiche a squadre, ora che ai Mondiali di Tiro a volo c’erano in palio le prime carte olimpiche, le prestazioni sottotono dei seniores azzurri assumono ancora maggior valenza. Sono stati due i pass olimpici acquisiti dalla nostra federazione, uno nel trap femminile ...

Inter - Spalletti : "Basta lasciare punti per strada - occhio alle ripartenze del Parma" : Le parole del tecnico nerazzurro: "Valutiamo le condizioni dei giocatori e scegliamo anche in base al doppio impegno"

Cosa sono i cartelloni Basta NETFLIX? Rivolta degli utenti? : Comparsi diversi cartelloni a Milano con la scritta BASTA Netflix. In rete nei giorni scorsi è scoppiata la bufera ma è solo una pubblicità … ben riuscita Cosa sono i cartelloni BASTA NETFLIX a Milano? Rivolta degli utenti? Spettacolare pubblicità di Netflix che affiggendo diversi cartelloni a Milano ha lanciato un vero tamtam mediatico e […]

Milano tappezzata da cartelloni : 'Basta Netflix'. Ma è una campagna pubblicitaria : Una serie di manifesti con la scritta 'Basta Netflix' è apparsa nei giorni scorsi a Milano. Una scritta rossa su sfondo nero che ha lasciato perplessi tutti gli appassionati di serie tv. Boicottaggio ...

Google - ora Basta un selfie per scoprire l’arte che ti somiglia : Il progetto Arts & Culture di Big G lancia Art selfie, la funzione che ha stregato Jimmy Kimmel ed Ellen DeGeneres: una foto tramite l’applicazione confronta il tuo volto a quello di migliaia di ritratti. E ti guida alla scoperta dell’arte

F1 - GP Italia Monza 2018 : analisi delle qualifiche. Lewis Hamilton oltre i limiti - ma non Basta con questa Ferrari. Partenza decisiva : Lewis Hamilton ce l’ha messa tutta, ha centrato due tempi eccezionali nel corso della Q3 delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno, entrambi sotto il record della pista di Monza, ma non è bastato nemmeno per meritarsi la prima fila. Oggi il campione del mondo in carica ha dovuto inchinarsi allo strapotere di una Ferrari quanto mai veloce e performante. Gli incubi dell’anno scorso, con le Frecce ...

Governo : Speranza - Basta gioco delle tre carte sull'economia : "Con il rallentamento della crescita economica la questione sociale diventa una priorità assoluta". Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. "basta con i ...