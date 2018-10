Basket | Eurolega | Milano-Real Madrid La sfida in diretta

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 28-13 per i meneghini nel primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Olimpia Milano-Real Madrid - Eurolega Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Esordio europeo al Mediolanum Forum di Assago questa sera per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano: di fronte, nella seconda giornata della massima competizione continentale, c’è il Real Madrid detentore del titolo. Nel primo turno entrambe le formazioni hanno raccolto un successo: quella di Pianigiani ha espugnato Podgorica battendo il Buducnost 71-82, quella di Pablo Laso ha superato in casa il Darussafaka per 109-93. Quello che si ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano all’esame Real Madrid. L’Olimpia cerca conferme contro i campioni in carica : Un mercoledì da brividi per l’Olimpia Milano, che nella seconda giornata di Eurolega ospita al Forum il Real Madrid. Un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ma è ovvio che il match contro gli spagnoli ...

Eurolega Basket – Micov esalta l’Olimpia Milano : “vogliamo dimostrare a tutta Europa che siamo competitivi” : Vladimir “Vlado” Micov trascina l’Olimpia Milano al successo nell’esordio in Eurolega, poi esalta il talento della formazione italiana e lancia la sfida agli altri team europei Esordio con vittoria per l’Olimpia Milano nella prima partita di Eurolega. La formazione italiana ha superato in trasferta il Buducnost per 71-82, trascinata dall’ottima prestazione di Micov che ha chiuso con 15 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. ...

Eurolega Basket - Milano vince all'esordio : I biancorossi all'esordio continentale battono il Buducnost 82-71 Eurolega basket, il Fenerbahce strapazza Gran Canaria. Bene Baskonia e Olympiacos

Basket - Eurolega : Milano - debutto vincente - sbancata Podgorica : BUDUCNOST-Milano 71-82 Parte con un sorriso la nuova Eurolega di Milano che piega il Buducnost , 82-71, , penando sin troppo vista la netta differenza di valori in campo. Alla fine ci pensa la solida ...