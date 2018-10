Barcellona | Neymar medita il clamoroso ritorno al Camp Nou

Barcellona : Neymar medita clamoroso ritorno : Barcellona– La bomba lanciata dal quotidiano sportivo spagnolo “El Mundo Deportivo” ha del clamoroso. Neymar Junior si sarebbe offerto al Barcellona, a poco più di 12 mesi dal suo viaggio dalla Catalogna a Parigi. Alla base della decisione del brasiliano, la delusione per la stagione scorsa (con eliminazione dalla Champions agli ottavi) e la conseguente esplosione […] L'articolo Barcellona: Neymar medita clamoroso ritorno ...

Calcio : Neymar rivuola il Barcellona : Il giocatore brasiliano, dal canto suo, ha sempre messo in risalto "la grandezza del Barca, il miglior club del mondo". Lui e il suo ambiente insistono e vorrebbero tornare, per il Barca non è ...

Mundo Deportivo : 'Neymar - il ritorno al Barcellona non è impossibile' : Il giocatore brasiliano, dal canto suo, ha sempre messo in risalto 'la grandezza del Barca, il miglior club del mondo'. Lui e il suo ambiente insistono e vorrebbero tornare, per il Barca non è ...

PSG - Neymar vuole tornare a Barcellona : i catalani riflettono : Inoltre, quanto a peso in squadra, al momento le attenzioni sono tutte per Kylian Mbappé, l'enfant prodige campione del mondo, che ha conquistato tutti anche per le sue origini parigine. ...

Calcio : Neymar rivuola il Barcellona : Il giocatore brasiliano, dal canto suo, ha sempre messo in risalto "la grandezza del Barca, il miglior club del mondo". Lui e il suo ambiente insistono e vorrebbero tornare, per il Barca non è ...

Psg - adesso Neymar vuole tornare al Barcellona : Neymar Junior si è pentito di essere andato al Parigi Saint-Germain. Per questo motivo, si è già offerto più volte di tornare al Barcelona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo che già aveva ...

"Neymar vuole tornare al Barcellona" : Neymar Junior si è pentito di essere andato al Paris Saint-Germain . Per questo motivo, si è già offerto più volte di tornare al Barcelona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo che già aveva ...

Calcio : Neymar rivuola il Barcellona : Il giocatore brasiliano, dal canto suo, ha sempre messo in risalto "la grandezza del Barca, il miglior club del mondo". Lui e il suo ambiente insistono e vorrebbero tornare, per il Barca non è ...

Clamoroso dalla Spagna! Neymar pentito : il brasiliano vuole tornare al Barcellona? : La stampa spagnola non ha dubbi: Neymar pentito della sua scelta. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona e dire addio al PSG Neymar Junior si è pentito di essere andato al Parigi Saint-Germain. Per questo motivo, si è già offerto più volte di tornare al Barcelona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo che già aveva svelato sin da marzo i movimenti del crack brasiliano per tornare nel club catalano. Mesi dopo, continuano i ...

Dalla Spagna : "Neymar vuole tornare al Barcellona" : ... per non parlare del fatto che negli ultimi tempi, Neymar deve fare i conti anche con l'esplosione di un certo Kylian Mbappé che a 19 anni è già campione del mondo e un idolo nel suo Paese. Motivi ...

Liga - Barcellona - basta 'casi Neymar' : sei miliardi in clausole rescissorie : Il 'caso Neymar' si è concluso con la fuga del brasiliano al Psg nell'estate del 2017 , ma tutto questo è stato il vero campanello d'allarme per la dirigenza del club sulla necessità di aumentare ...

Neymar si trasferisce al PSG - il Barcellona versa 6 - 6 milioni di euro a un impiegato del club : Il trasferimento di Neymar Jr. dal Barcellona al Paris Saint Germain continua a far discutere. L'operazione, avvenuta nell'estate del 2017 e passata alla storia per essere la più costosa di sempre, a ...

In Spagna sono sicuri : "Neymar piange per tornare al Barcellona" : Il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi , la scorsa estate, si è svenato per strappare Neymar al Barcellona investendo la bellezza di 222 milioni di euro, valore della sua clausola rescissoria. Il ...

Neymar - lacrime di nostalgia : il brasiliano vuole il ritorno al Barcellona : L'attaccante piange davanti agli ex compagni e ai dirigenti blaugrana: O' Ney sogna di nuovo i catalani, ma il club dice no