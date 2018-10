Barcellona | caso Malcom | si sarebbe offerto all' Inter | ma c' è il ' no' secco

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al trasferimento aldell'attaccante brasiliano,Filipe de Oliveira, arrivato dal Bordeaux per quarantuno milioni di euro più bonus. Il giocatore, prima di trasferirsi in Spagna, era stato accostato all', che ha poi deciso di puntare su Matteo Politano, e alla Roma, che sembrava aver chiuso l'affare tanto da ufficializzarlo sul proprio profilo Twitter insieme al club francese. Con la maglia blaugrana, però, l'attaccante classe 1997 sta trovando pochissimo spazio, tanto che il tecnico Valverde lo ha mandato in campo in sole due occasioni, racimolando un minutaggio da venticinque minuti.si offre in Italia Il passaggio dialè stato molto discusso. L'attaccante brasiliano sembrava destinato al trasferimento alla Roma visto che con il Bordeaux era ...