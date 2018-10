Banche | Tria spiega manovra ai banchieri all' esecutivo Abi

Invito a Palazzo : questo weekend entriamo nelle Banche d’Italia : Sede UniManagement a TorinoSede centrale Carige a GenovaSede BPM a MilanoCa' Spineda a Treviso Palazzo Spalletti a Reggio Emilia Palazzo Albergotti ad Arezzo Palazzo Altieri a Roma Palazzo De Mayo a Chieti Palazzo Zevallos a Napoli Palazzo della Presidenza a SassariPassare in banca non sarà mai così piacevole come questo fine settimana. Questa volta non si parlerà di mutui, niente prestiti, niente prelievi, ma solo tanta arte: torna infatti sabato 6 ...

Tria tiene per sé il boccino sulle Banche. 5 Stelle a bocca asciutta : Il fortino di Giovanni Tria in via XX Settembre cresce in altezza e per spessore assumendo giorno dopo giorno le sembianze di una fortezza. In nome di quella continuità con il predecessore Padoan, tanto negata a parole quanto confermata dalle sue iniziali scelte (anche verbali), il ministro dell'Economia interpreta con sempre maggiore familiarità il ruolo di rassicurante pontiere tra le audaci promesse dei suoi compagni di Governo, ...