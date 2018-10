Bagheria | chiesto il processo per il sindaco Patrizio Cinque Si era autosospeso dal M5s

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Falso ideologico, turbata libertà degli incanti, violazione del segreto d’ufficio e abuso d’ufficio. Per queste accuse la procura di Termini Imerese haildeldidal M5s dopo la notifica dell’obbligo di firma disposto dal giudice per le indagini preliminari nel corso dell’inchiesta e ‘scomunicato’ da Luigi Di Maio. Davanti al gup, il pubblico ministero hailanche per altre 23 persone, mentre è stata stralciata e rinviata a novembre la posizione di Salvatore Asaro, che ha scelto il rito abbreviato. L’inchiesta riguarda anche alcuni imprenditori, funzionari comunali, l’ex assessore ai Lavori pubblici, un vigile urbano e l’ex commissario della Città metropolitana. Tra le contestazioni fatte dagli inquirenti ac’è l’avere fatto pressioni sull’ex ...