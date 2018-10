Ayrton Senna | una collezione privata all’asta

All'asta casco Ayrton Senna con cui sfidò esordiente Schumi : ... e nel 1992, fanno parte di una collezione rara che include più di 250 pezzi unici per un valore di circa 1 milione di euro, che hanno fatto parte di una collezione privata celata al mondo per ...

Corinthians per Ayrton Senna : la terza maglia è dedicata a lui : Il Corinthians , club della massima serie brasiliana e uno dei più blasonati del mondo, ha presentato la terza maglia della stagione con cui ha inteso omaggiare Ayrton Senna . La casacca Nike – a bande orizzontali come da tradizione – sfoggia la firma della leggenda della F1 al posto dello sponsor frontale ed è in nero e oro. Il lancio del kit coincide col trentesimo anniversario dalla vittoria del primo dei suoi tre titoli mondiali. ...

Un casco di Ayrton Senna per Marco Bocci - il regalo di Laura Chiatti per i 40 anni dell’attore è unico! : Marco Bocci ed il regalo di Laura Chiatti per il suo compleanno: l’attore riceve un graditissimo dono firmato Ayrton Senna “E poi tua moglie ti fa trovare il casco di Ayrton Senna“: così su Instagram Marco Bocci esprime la sua soddisfazione per aver ricevuto per il 40esimo compleanno il gradito regalo. Il dono fatto dalla moglie dell’attore, Laura Chiatti, è davvero tanto azzeccato per il 40enne di Perugia. ...