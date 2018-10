Autostrada dei parchi | viaggio tra i viadotti incriminati I residenti di Bussi | “Colpa

Strada dei Parchi a Toninelli : l'Autostrada A24-A25 è sicura : Roma, 16 ott., askanews, - L'autoStrada A24-A25 'è sicura' e 'quello che manca sono i decreti per sbloccare i fondi per la messa in sicurezza antisismica'. Lo afferma la società concessionaria Strada ...

TONINELLI : "PILONI VIADOTTI A24 E A25 IN CONDIZIONI ALLARMANTI"/ Strada dei Parchi : "Autostrada è sicura" : TONINELLI, "piloni VIADOTTI A24-A25 in CONDIZIONI allarmanti". Ultime notizie, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lancia l'allerta riguardante l'AutoStrada dei Parchi. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:58:00 GMT)

Autostrada Roma-L'Aquila - stop all'aumento dei pedaggi scattato a gennaio su A24 e A25 : stop da oggi all'aumento dei pedaggi sulla Roma L'Aquila. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli con un post su Twitter, sottolineando che sono stati 'azzerati da oggi fino a fine ...

Il faro della Corte dei Conti sulle concessionarie Autostradali «Sono in violazione delle regole Ue» : una delibera redatta dalla Corte dei Conti a gennaio 2018. Torna utile oggi, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, per segnalare come la massima magistratura contabile, guidata da Angelo Buscema, ...

Autostrada A24 - Biondi chiede relazione alla Strada dei Parchi su stato infrastrutture Autostradale : L'Aquila - l sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una lettera indirizzata a Strada dei Parchi Spa per chiedere una relazione sullo stato delle manutenzioni preventive e programmate delle infrastrutture AutoStradali, nonché dell’attività di diagnostica, di viadotti, ponti e gallerie nel tatto di A24 ricadente nel territorio comunale. “I tragici e luttuosi eventi di Genova, legati al crollo del ponte Morandi, hanno ...