Auto | settembre nero per le immatricolazioni in Europa Giù anche FCA

Auto : a settembre immatricolazioni in calo in Europa - -23 - 4% - ; Fca -31 - 4% : A settembre le immatricolazioni di nuove Autovetture nell'Unione europea , Europa dei 28 piu' Efta, sono diminuite del 23,4%. Lo rende noto l'Acea , European Automobile Manufacturers' Association, ...

Auto - crollo vendite in Ue a settembre per norme WLTP - -23 - 5% - : Roma, 17 ott., askanews, - Tonfo delle immatricolazioni di Auto in Unione Europea a settembre, il primo mese di applicazione del nuovo sistema di test anti-emissioni WLTP. Le vendite di Auto nuove lo ...

In vigore i nuovi test sulle Auto - a settembre immatricolazioni in caduta libera" : L'effetto WLTP è dunque solo il primo di una lunga serie di strategie commerciali e innovazioni tecnologiche che determineranno la politica industriale delle case automobilistiche nei prossimi anni.

A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più Auto di Ford : non succedeva da 11 anni : Nel mese di settembre FCA, Fiat Chrysler automobiles, è andata meglio di Ford negli StatiUniti: è la prima volta che succede dal gennaio 2007. Le immatricolazioni di veicoli FCA sono state 199.819, il 15 per cento in più rispetto allo stesso The post A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più auto di Ford: non succedeva da 11 anni appeared first on Il Post.

Mercato Auto Italia - un settembre nero. Perso oltre il 25% delle vendite : Se per il Mercato di agosto, l’”effetto WLTP” si era fatto sentire in positivo, con un incredibile aumento delle vendite e il sorpasso storico di Renault Clio su Fiat Panda – ora però tornata in testa con 9.798 immatricolazioni – a margine del mese di settembre la situazione è capovolta e gli effetti sono solo in negativo, con una chiusura del -25,4% delle immatricolazioni. Un calo che porta la contrazione nei primi nove mesi ...

Mercato Auto - a settembre brusco calo del 25 - 37% : Segna un forte calo a settembre il Mercato italiano dell'Auto con un calo del 25,37% rispetto allo stesso mese del 2017, dopo la discreta crescita di luglio , +4,7%, e il forte incremento di agosto , +...

Mercato Auto fa una brusca frenata a settembre - -25 - 37% le vendite in Italia : TORINO - Le immatricolazioni in Italia a settembre sono state 124.976, in calo del 25,37% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono del ministero dei Trasporti. Nei primi nove mesi sono state...

Auto - a settembre profondo rosso con immatricolazioni -25 - 43% : Roma, 1 ott., askanews, - profondo rosso per il mercato italiano dell'Auto. A settembre le immatricolazioni accusano un crollo del 25,43% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Pesa il forte ...

Crolla mercato Auto : -25% a settembre : Dopo la 'corsa' di agosto - +9,65%, per via delle ultime immatricolazioni di esemplari con omologazioni pre-standard WLTP - il mercato italiano dell'auto fa registrare a settembre una brusca frenata ...

Auto - calano le vendite a settembre in Italia : Nel mese di settembre, sono state immatricolate in Italia quasi 125 mila vetture. Si tratta di un calo del 25,37% rispetto allo stesso mese del 2017. Il dato di settembre arriva dopo la discreta ...

Auto - crolla il mercato a settembre : -25%. Tonfo Fca : -40% : E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avverte: "Senza un accordo con la Ue, imporremo dazi sulle Auto" Smog, da oggi blocco Auto diesel euro 3 ed euro 4. Rischio caos in Pianura padana

Crolla il mercato italiano dell'Auto : -25% di immatricolazioni a settembre : Crolla il mercato italiano dell'auto. A settembre le immatricolazioni sono diminuite di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2017, con un calo complessivo del 25,37%. In particolare sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 124.976 Autovetture. Una frenata notevole, se si pensa alle 167.469 immatricolazioni registrate durante lo scorso settembre.A farne le spese è soprattutto il gruppo Fca, le cui immatricolazioni ...

Auto : tonfo delle immatricolazioni - a settembre -25 - 37% : Crollo delle immatricolazioni Auto a settembre. La Motorizzazione ha immatricolato 124.976 Autovetture, con una variazione di -25,37% rispetto a settembre 2017, quando ne furono immatricolate 167.469 ,...

Auto - settembre in profondo rosso : Fca (-40 - 3%) trascina al ribasso (-25 - 3%) le vendite in Italia : Il mercato Auto in Italia ha perso a settembre un quarto delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Le vendite sono calate del 25,3%, un risultato che segue un mese di agosto in forte crescitama che contribuisce, nel complesso, a portare le immatricolazioni dall’inizio dell’anno a -2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2017. Pesa il -40,3% di Fiat Chrysler. Cresce solo Toyota...