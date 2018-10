Auto diesel | in Italia restano saldamente le più vendute

Dieselgate - anche Opel nello scandalo : presto richiamate 100 mila Auto in tutta Europa : anche la Opel nei guai per lo scandalo Dieselgate, tanto che 100 mila auto [VIDEO] potrebbero presto essere richiamate in tutta Europa per controlli. E’ di oggi la notizia di perquisizioni effettuate dalla polizia tedesca nel quartier generale di Rüsselsheim, vicino a Francoforte, e nell'impianto produttivo di Kaiserslautern, nella regione della Renania-Palatinato, in to allo sviluppo delle indagini in corso sulla vicenda dei motori diesel ...

Fiat - storico scacco al diesel : per la prima volta le Auto a benzina costano meno di quelle a gasolio [FOTO] : Per la prima volta in assoluto una casa automobilistica propone le vetture diesel a un costo inferiore rispetto alle vetture benzina dello stesso modello Un mese di ottobre ricco di novità per la pronta consegna Fiat, infatti gli italiani avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro nella versione a 4 porte, 12.900 euro per la 5 porte e 14.150 euro per la Station Wagon. Inoltre, vi è un ...

Def : ok riduzione Auto diesel e benzina : 0.28 Il governo promuoverà una progressiva riduzione di auto diesel e benzina, per contenere le emissioni inquinanti. E' stato predisposto un Ddl che punta a sostituire questi automezzi con motori a trazione elettrica o ibridi. Si promuoverà anche una rete di supporto per le ricariche e si valuterà l'introduzione di contributi pubblici all'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici.Il contributo sarà commisurato al costo di produzione delle ...

Blocco diesel Euro 3 : le regole degli stop e come sapere se l'Auto può circolare : E' partito dal 1 ottobre il Blocco delle auto diesel inquinanti nella pianura Padana, nuove regole che fanno parte dell' Accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano ' e ...

Da oggi migliaia di Auto diesel non possono più circolare nel bacino padano : Sono scattate oggi le nuove limitazioni al traffico nelle regioni del bacino padano. In centinaia di Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dal 1 ottobre al 31 marzo, viene proibita la circolazione agli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. La novità riguarda proprio gli euro 3 diesel, veicoli immatricolati per lo più tra il 2001 e il 2005, che fino ...

Divieti e guerra santa al diesel. Ma ci rimette chi è costretto a cambiare l’Auto : La guerra delle amministrazioni locali e regionali al motore diesel ha una data di “innesco” precisa: settembre 2015. Tre anni fa, infatti, lo scoppio dello scandalo emissioni ha dato il via alla crociata contro i propulsori a gasolio che stiamo vivendo oggi, donando al contempo nuovo slancio alla necessità di elettrificare i propulsori a scoppio – con l’ibrido sempre più evoluto e in grado di marciare in modalità elettrica per diversi ...

Auto : il Nord spegne i vecchi diesel : ecco dove (e chi è coinvolto) : Da oggi 1° ottobre occhio alle Auto in circolazione, perché scattano le misure anti-inquinamento previste dal “Nuovo accordo per la qualità dell’aria nel bacino Padano”: tradotto i motori diesel vecchi fino a euro 3 ed euro 4 non potranno circolare, almeno secondo le normative previste dalle regioni coinvolte. Quattro sono le Regioni che hanno sottoscritto l’accordo e che metteranno al bando i vecchi diesel: Piemonte, Veneto, Lombardia ed ...

Il Nord Italia limita la circolazione dei diesel : dal 1° ottobre stop a milioni di Auto : A partire da domani, fino al 31 marzo 2019, arriveranno le prime limitazioni di traffico permanente in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Il divieto sara' molto più duro di quello dello scorso anno visto che la circolazione nei giorni feriali sara' vietata anche agli Euro 3 a gasolio. Tirando le somme, si parla di 2.260.000 automobili e 790.000 furgoni appartenenti alle quattro regioni sopra citate, che dovranno tenersi alla larga ...