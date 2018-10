Auto | crollo vendite in Ue a settembre per norme WLTP | -23 | 5%

Crollo di ponte Morandi - Autostrade : : In una nota Aspi esprime «sconcerto per quanto ricostruito nell’inchiesta: accuse infondate e conclusioni pregiudiziali»

Crollo Ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...

Crollo ponte a Genova - gip riapre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

Ponte Morandi - il crollo ha causato danno da 116 milioni di euro al settore Autotrasporti : Il crollo del Ponte Morandi ha causato un danno economico al settore degli autotrasporti da 116 milioni di euro, ovvero due milioni al giorno dal 14 agosto a oggi. È quanto emerge da una stima di ...

Crollo Ponte Morandi - oltre 116 milioni di danni per Autotrasportatori - : La stima dell'Isfort riguarda le aziende che transitano quotidianamente dal nodo Genova. "Ma - spiega Conftrasporto - si tratta di una somma che aumenta ogni giorno perché il calcolo va basato su ...

Genova - rabbia sfollati Valpolcevera : "basta bugie"/ Crollo Ponte Morandi - danni Autotrasporto per 116 milioni : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"

Crollo ponte - Antitrust : ok stop Autostrade - sì altri concessionari : L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del ponte di Genova "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al ...

Crollo ponte Morandi : scontro Mit-Autostrade : Sulle reponsabilità del Crollo continua lo scontro : Secondo la commissione ministeriale, la concessionaria sapeva del degrado ma ha speso poco -

Ponte Morandi - nessuna manomissione dei filmati di Autostrade. La polizia diffonde il video integrale prima del crollo : Immortalano il Ponte Morandi poco prima del crollo le nuove immagini, riprese dalle telecamere di Autostrade, diffuse questa mattina dalla Questura di Genova. Il video va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono le auto e i camion, provenienti da entrambi i sensi di marcia, transitare sul viadotto, sotto la pioggia e il cielo sempre più scuro. La diffusione giunge dopo le polemiche su una possibile manomissione del video ...

La commissione accusa Autostrade : «Rischio crollo del ponte era evidente» : Pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti la relazione della commissione ispettiva che evidenzia mancanze e omissioni della manutenzione di Autostrade per l’Italia

Ponte Morandi - la Commissione 'Crollo dovuto a struttura - non a stralli. Autostrade ha minimizzato gravità della situazione' : Il rischio di crollo del Ponte Morandi a Genova era evidente già negli anni scorsi, e ancor più lo era nel progetto di retrofitting di Autostrade del 2017. Eppure il concessionario ha sottovalutato l'...

Così la Commissione accusa Autostrade per il crollo del ponte Morandi : Roma, 25 set., askanews, - Omissioni da parte di Autostrade per l'Italia sui segnali di criticità rilevati sul ponte Morandi, il cui crollo ha causato la morte di 43 persone lo scorso 14 agosto. Lo ...

Crollo ponte Morandi : nessuno studio in 14 anni/ Ultime notizie Genova : Autostrade ignorò preoccupazioni : Crollo ponte Morandi: nessuno studio in 14 anni. E' quanto emerso dalle indagini in corso sulla tragedia di Genova. I segnali di preoccupazione ignorati da Autostrade.