Autismo | scoperti 102 geni associati

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Arriva dagli Stati Uniti uno studio che segna un nuovo passo avanti contro l’, con la scoperta di ben 102a questa patologia. Un gruppo di ricercatori americani ha realizzato la più ampia mappatura genetica del disordine dello spettro acustico. Si tratta di un’impresa mai tentata sino ad oggi, che ha consentito di identificare ben 102legati all’. Gli straordinari risultai sono stati presentati all’American Society of Human Genetics 2018 Annual Meeting che si svolge a San Diego, in California. Jack Kosmicki dell’Harvard University e Mark J. Daly del Massachusetts General Hospital hanno analizzato ben 37.269 campioni genetici provenienti da tutto il mondo, per cercare di comprendere quali siano idirettamente collegati a questo disturbo. “Con circa il doppio dei campioni di tutti gli studi precedenti – hanno ...