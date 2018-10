Attesa per la firma di Bussetti sul regolamento del concorso straordinario

Napoli - il 118 ancora in tilt : un'ora di Attesa per l'ambulanza : un'ora dalla chiamata in centrale del 118 per l'arrivo dell'ambulanza: è accaduto ieri mattina in via Gianturco 112 a Napoli, dove un cittadino cinese, fratturatosi una gamba a causa di una caduta ...

Patrizia De Blanck contro Marchesa d'Aragona/ Attesa per la "sbugiardata" sulla nobiltà (Grande Fratello Vip) : Patrizia De Blanck, la donna è pronta ad entrare nella casa per attaccare Daniela Del Secco d'Aragona sottolineando che non è mai stata una Marchesa. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:49:00 GMT)

Lesca - Isp Vita - : Attesa per testo Pepp - focus su tema fiscale : Milano,, askanews, - In attesa che il Parlamento Europeo approvi il testo definitivo sui Pepp, i piani individuali di risparmio paneuropei pensati per agevolare la mobilità dei lavoratori fra gli ...

Strano SMS Amazon per pacchetto in Attesa : un’altra truffa all’orizzonte : In queste ore avete per caso ricevuto un SMS Amazon con avviso di un pacchetto in attesa? Non siete stati gli unici, questo è bene lo sappiate fin da subito. Non è difficile bollare la questione come truffa, dal momento che molti di quelli cui è stato recapitato questo messaggio non avevano effettuato alcun ordine presso il noto e-commerce. La comunicazione, come vi lasciamo immaginare, reca al suo interno un link su cui cliccare per controllare ...

Caracciolo - in Attesa della politica uno spettacolo teatrale per le sedie a rotelle del reparto di medicina : ... niente contributi per SMS solidali, sia che riguardino i terremotati, piuttosto che la fame nel mondo, e finanche la ricerca e via discorrendo in un elenco infinito. Versiamo già direttamente allo ...

Mick Schumacher campione di F3?/ Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim : Attesa per gara 2 : Mick Schumacher campione di F3. Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim: attesa per gara 2 alle ore 16:30 di oggi, bastano 25 punti di vantaggio sul rivale(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:34:00 GMT)

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Giornata di Attesa per Scampoli/Bertozzi : si giocano i sedicesimi : Conclusa la prima fase a gironi, il torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires entra nel vivo da oggi con la fase ad eliminazione diretta e la coppia italiana Scampoli/Bertozzi, già qualificata per gli ottavi di finale nel torneo femminile si mette alla finestra in attesa del’ulteriore sorteggio di questa notte che assegnerà loro l’avversaria per la prima sfida dentro o fuori in programma domani. Da evitare per ...

Mostra su Lorenzo Lotto - sale l'Attesa per l'inaugurazione : Per la prima volta le opere di Lotto create per il territorio e poi disperse nel mondo o quelle che, per storia e realizzazione, hanno avuto forti legami con le Marche, si ritroveranno insieme per ...

Attesa per la V edizione della Borsa del Turismo di Catanzaro : Il gruppo di buyer si sposterà poi domenica 14 ottobre nella Sila Piccola e a Taverna per le visite al Museo Mattia Preti, al Museo Civico e al Museo della Scienza. Ultimi impegni il 15 e il 16 ...

Kokorin e Mamaev - 2 mesi di carcere in Attesa del processo per aggressione : Due mesi di carcere, in attesa che si concludano le indagini e si arrivi alla sentenza definitiva: è questa la misura cautelare adottata nei confronti di Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev. I due ...

LIVE Olimpiadi Giovanli 2018 in DIRETTA : 11 ottobre. Ceccon fuori in batteria nei 100 sl - Attesa per De Tullio e Calloni negli 800 sl! Alessia Nobilio sogna l’oro nel golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, quinta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-5 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie Grande attesa anche nel nuoto con Thomas Ceccon reduce da una fantastica doppietta (oro e argento) nella giornata di ieri. attesa anche per Federico Burdisso, che può dire la sua come il compagno nei 50 farfalla. attesa anche per l’ultimo ...

LA CASA DI CARTA/ Rapine - Sindrome di Stoccolma e Attesa per la terza stagione : Si è parlato molto della serie spagnola trasmessa su Netflix, dove si affronta anche il tema dell'amore e della Sindrome di Stoccolma. FABIOLA LAMPUGNANO(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:11:00 GMT)A STAR IS BORN/ Lady Gaga e Bradley Cooper evitano la trappola del remake e puntano all’Oscar, di C.M. BalsamoSFOOTING/ "Atomicamente tuo!": Trump e Kim innamorati? Ecco le lettere che lo provano, dei Comicastri

Attesa finita per LG G5 no brand Italia : disponibile l’aggiornamento Oreo : Le danze dell'aggiornamento Oreo per LG G5 erano state aperte in Italia dai brandizzati Vodafone, cui poi hanno fatto seguito i modelli no brand. Siamo felici di comunicarvi che gli esemplari sbrandizzati dell'ex top di gamma coreano stanno iniziando a ricevere l'agognato aggiornamento alla versione biscottata, atteso ormai da diversi mesi (diciamoci la verità, molti di voi avevano abbandonato le speranze). Trattasi di un pacchetto molto ...

Sempre più vicina l’uscita di iOS 12.1 : terza beta servita e Attesa per la eSIM in Italia : Continuano i lavori per l'uscita definitiva di iOS 12.1 come release pubblica disponibile su tutti gli iPhone compatibili. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la terza beta del firmware per gli sviluppatori e possiamo di certo dire che gli esperti di Cuperrtino stanno lavorando di buona lena al relativo rilascio globale che di certo avverrà in quest'autunno. Per quanto iOS 12.1 sia solo un update integrativo rispetto alla main release iOS ...