Attentato in Crimea | spari e bomba in un college | 18 morti e 50 feriti Cremlino

Attentato Crimea - BOMBA AL POLITECNICO : 13 MORTI/ Russia ultime notizie - “uomini sparavano sugli studenti” : CRIMEA, esplode BOMBA in un istituto scolastico: almeno 13 MORTI e 70 feriti. Media Ucraina, "forse più esplosioni e spari contro studenti": ultime notizie, Russia non esclude terrorismo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:10:00 GMT)

C’è stato un Attentato in Crimea : Nella caffetteria dell'università a Kerch: ci sono almeno 10 morti e 50 feriti The post C’è stato un attentato in Crimea appeared first on Il Post.

Attentato in un’università in Crimea con un ordigno pieno di schegge : 13 morti e 70 feriti : Un ordigno è esploso nell’istituto politecnico di Kerch, in Crimea, uccidendo almeno tredici persone. I feriti sono decine, tra 50 e 70 a seconda delle fonti. Si teme che tra le vittime vi siano molti ragazzi e adolescenti che studiavano nella scuola....