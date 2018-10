ATTACCO AL COLLEGE IN CRIMEA | BOMBE E SPARI | 19 MORTI Video | 18enne pro-Putin fa strage

ATTACCO al college in Crimea : 18 morti e decine di feriti. Killer uno studente - poi suicida : A differenza del massacro che, ormai quasi vent'anni fa, fece inorridire gli Stati Uniti e il mondo, il Killer questa volta ha agito da solo, armato di un fucile da caccia e di un ordigno fatto ...

ATTACCO a college in Crimea - a sparare sarebbe stato uno studente : Ad aprire il fuoco in un college di Kerch, in Crimea, sarebbe stato uno studente di 22 anni, Vladislav Roslyakov, che avrebbe agito da solo e si sarebbe poi tolto la vita. Lo ha reso noto il leader ...