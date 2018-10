Attacco al college in Crimea | 18 morti e decine di feriti Killer uno studente | poi

Attacco AL COLLEGE IN CRIMEA - BOMBE E SPARI : 19 MORTI/ Video - 18enne pro-Putin fa strage in stile “Columbine” : CRIMEA, esplode bomba in un istituto scolastico: almeno 19 MORTI e 70 feriti. Media Ucraina, "più esplosioni e SPARI contro studenti": ultime notizie, "non è terrorismo"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:32:00 GMT)