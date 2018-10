ATP Antwerp – Raonic ko all’esordio | Pospisil si impone in due set nel derby canadese

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Milossconfitto agli ottavi di finale dell’ATP di: Vaseksiin due set in untuttoUntuttoquello degli ottavi di finale difra Vaseke Milos. Un incontro sorprendente che sul cemento belga vede trionfare, ribaltando il pronostico, Posipisil, attualmente numero 79 al mondo, sul più quotato, numero 20 del ranking mondiale maschile.si porta a casa l’incontro dopo 1 ora e 38 minuti, vincendo il primo set al tie-break per 7-3 e il secondo per 7-5.L'articolo ATPkosiin due set nelSPORTFAIR.