Atlantide | Andrea Purgatori apre la nuova stagione con «l’illusione populista»

davidemaggio

: RT @lupus_in_tabula: Mi ero perso la pubblicità dell’altro cialtrone di #La7, Andrea Purgatori, che riesce ad affermare la stupidata alla L… - ALisimberti : RT @lupus_in_tabula: Mi ero perso la pubblicità dell’altro cialtrone di #La7, Andrea Purgatori, che riesce ad affermare la stupidata alla L… - lupus_in_tabula : Mi ero perso la pubblicità dell’altro cialtrone di #La7, Andrea Purgatori, che riesce ad affermare la stupidata all… - staseraintv_uno : Atlantide Con Andrea Purgatori - La Favola Di Evita E L'illusione Populista - Stasera alle 21:15 su #La7 #staseraintv -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)racconterà «l’illusione» al potere. Prima che qualcuno pensi ad un approfondimento d’attualità, va precisato che il giornalista si riferirà al passato. Nella prima puntata delladi– Storie di uomini e di Mondi, in onda stasera su La7, il conduttore ripercorrerà l’ascesa del Peronismo in Argentina, attraverso documenti e testimonianze di valore storico. La favola di Evita e l’illusionesarà proprio il titolo del primo appuntamento, dedicato per l’appunto al movimento politico ideato negli anni ‘40 da Juan Domingo Peron, il generale argentino che catalizzò un enorme consenso popolare con la sua ricetta politica fatta di elementi anche contraddittori: la nazionalizzazione delle banche, le riforme socialdemocratiche, il corporativismo fascista, un forte patriottismo e il ...