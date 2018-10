Astronomia | nella notte tra il 21 e il 22 ottobre il picco delle Orionidi | ecco dove e

Astronomia - soprannominati i crateri della Luna in primo piano nella storica foto “Earthrise” di William Anders durante la missione Apollo 8 : Due crateri Luna ri sono stati battezzati in onore dell’ Apollo 8, la missione della Nasa sulla Luna che 50 anni fa cambio’ il nostro sguardo sul mondo, anche attraverso la famosissima foto grafia ‘Earthrise‘ (l’alba della Terra), scattata il 24 dicembre 1968 dall’astronauta William Anders e diventata poi il simbolo dei primi movimenti ambientalisti. Proprio in primo piano a questo scatto iconico compaiono i due ...

Astronomia : un turbolento incontro ravvicinato nella storia della Via Lattea : Come un sasso in uno stagno, un incontro ravvicinato tra la nostra galassia, la Via Lattea, e una galassia nana, avvenuto nell’ultimo miliardo di anni, ha prodotto una perturbazione nel moto delle stelle del nostro disco galattico presente a tutt’oggi. La scoperta – riporta Global Science – è stata ottenuta da team di ricercatori guidato da Teresa Antoja dell’Università di Barcellona e al quale hanno partecipato Ronald Drimmel ed ...