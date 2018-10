Astronomia | ecco cosa si prova a precipitare da 50 km di altezza dentro una capsula

Astronomia - nella notte tra il 21 e il 22 ottobre il picco delle Orionidi : ecco dove e come osservare lo sciame meteorico generato dalla cometa di Halley : Lo sciame meteorico delle Orionidi raggiungerà il suo picco nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, ma la luna permetterà solo osservazioni mediocri per questo spettacolo del cielo notturno, con circa 15-20 meteore all’ora. Le meteore che sfrecceranno nel cielo sono alcune delle più veloci tra gli sciami meteorici, poiché la Terra sta colpendo un flusso di particelle quasi frontalmente. Queste particelle provengono dalla cometa 1P/Halley. Questa ...

Astronomia - il 9 ottobre la Terra ha mancato per un soffio un’intensa tempesta di meteoriti : ecco cosa è successo : Le tempeste di meteoriti sono uno degli eventi del tempo meteorologico spaziale più intensi e spettacolari e proprio la scorsa settimana, il nostro pianeta ne ha mancato una per un soffio. Il 9 ottobre la Terra ha incontrato lo sciame meteorico delle Draconidi. Si tratta di uno sciame ben conosciuto, prodotto dai meteoroidi dell’altrettanto conosciuta cometa 21P/Giacobini-Zinner, che è stata ben visibile attraverso l’utilizzo di binocoli in ...

Astronomia - la minaccia dei “centauri” per la Terra : ecco con quale frequenza e con quali conseguenze catastrofiche questi asteroidi potrebbero colpire il nostro Pianeta e non solo : Gli astrofisici Mattia Galiazzo e Rudolf Dvorak dell’Università di Vienna, in collaborazione con Elizabeth A. Silber (Brown University, USA), hanno analizzato lo sviluppo della traiettoria a lungo termine dei centauri, i corpi minori del sistema solare che originariamente hanno orbite comprese tra quelle di Giove e Nettuno. Nello studio, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori hanno stimato il numero di ...

Astronomia - scoperta la prima “esoluna”a 8.000 anni luce dalla Terra : ecco perché è un traguardo straordinario : Utilizzando il Telescopio Spaziale Hubble di NASA ed ESA e vecchi dati del Telescopio Spaziale Kepler, due astronomi hanno scoperto le prime prove schiaccianti di una luna all’esterno del nostro sistema solare. I nuovi risultati sono stati presentati alla rivista Science Advances. La caccia agli esopianeti, cioè ai pianeti esterni al nostro sistema solare, ha fornito i suoi primi risultati solo 30 anni fa. Anche se ora gli astronomi scoprono ...

Astronomia : scoperto un nuovo oggetto extrasolare durante la caccia a “Planet 9” - ecco di cosa si tratta : E’ stata annunciata ieri, presso l’International Astronomical Union’s Minor Planet Center, la scoperta di un nuovo oggetto extrasolare, ottenuta grazie alle osservazioni di un team di astronomi del Carnegie Institution for Science. Il suo nome è 2015 TG387, ed è stato scovato a circa 80 unità astronomiche dal Sole – unità di misura definita come la distanza tra la Terra e il Sole. Secondo il team, TG387 è più piccolo di un ...

Astronomia : stelle cadenti e congiunzioni - ecco cosa ci attende nel cielo di Ottobre 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Ottobre 2018, il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, poi farà il suo ingresso nella Bilancia. La durata del giorno diminuisce di circa 80 minuti dall’inizio del mese. Si ricordi che ...

Astronomia - il 25 settembre arriva la “Luna del Raccolto” : ecco di cosa si tratta e tutte le info utili associate all’evento : Nell’emisfero settentrionale la luna piena più vicina all’equinozio d’autunno prende il nome di “Luna del Raccolto”. Quest’anno l’Equinozio d’Autunno cade il 23 settembre alle 03:54 ora italiana e la luna piena di settembre sorge nella notte del 25 settembre per gran parte del mondo. Quindi per il nostro emisfero, la prossima luna piena sarà la Luna del Raccolto, mentre nell’emisfero australe un “evento” simile avviene sempre nei mesi di marzo o ...

Astronomia : ecco come ruotano le stelle simili al Sole : Le stelle che popolano il nostro universo assomigliano a tante trottole cosmiche: chi più chi meno velocemente, tutte ruotano attorno al proprio asse. Dalle lentissime nane bianche alle vorticose stelle di neutroni, i dati osservativi raccolti nel corso degli anni hanno dimostrato quanto l’espressione ‘stelle fisse’, coniata nell’antichità, fosse in realtà fuorviante. Le stelle si muovono nel cielo, e la rotazione stellare provoca una specie di ...

Astronomia : BUFFALO alla ricerca delle galassie più antiche - ecco il nuovo progetto di Hubble [GALLERY] : 1/5 Credit: NASA, ESA, A. Koekemoer, M. Jauzac, C. Steinhardt, and the BUFFALO ...

Astronomia : ecco che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente : Che cosa si nasconde nel cuore di una stella morente? Quando le stelle massicce arrivano verso la fine del loro ciclo di vita, possono esplodere in supernove, provocando una grandissima emissione di radiazione – in alcuni casi, più intensa di quella di un’intera galassia. Per questo comprendere i meccanismi chimico-fisici che generano tali potentissimi scoppi stellari può aiutare molto nello studio dell’evoluzione degli astri che popolano la ...

Astronomia : nuovi scatti di JunoCam - ecco l’emisfero nord di Giove in sequenza : Una serie di arabeschi blu e ocra che creano un fantasioso intreccio sul volto di Giove: con queste caratteristiche si presenta l’atmosfera nell’emisfero settentrionale del gigante gassoso, ripresa in una recente sequenza fotografica dalla sonda Juno della Nasa. A realizzare gli scatti è stata JunoCam, una camera nella luce visibile progettata per acquisire immagini ad alta definizione delle regioni polari del ‘colosso’ del Sistema Solare. Nello ...

Roma - dalla botanica all’Astronomia : ecco il progetto “Metropoli resiliente” - 20 appuntamenti : Mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, osservazioni astronomiche, laboratori didattici sull’ambiente e sulla fauna urbana, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science in ville e parchi Romani (Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell’Appia Antica), passeggiate, letture ad alta ...

Astronomia : domani eclissi parziale di Sole - ecco i Paesi che potranno ammirarla : Sere d’agosto da vivere col naso in sù in questi giorni, per gli appassionati di Astronomia ma anche per i semplici sognatori. Non solo le stelle cadenti, in una la notte di San Lorenzo che simbolicamente si ‘prolungherà’, permettendo l’osservazione delle Perseidi anche nei giorni successivi, ma anche il Sole di prepara a dare spettacolo. Prevista per domani 11 agosto un’eclissi parziale. Questo importante evento ...