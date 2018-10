Astaldi | sì al concordato Ipotesi dimissioni per il Cda

Astaldi - via libera del Tribunale al concordato in continuità aziendale : MILANO - Il Tribunale di Roma ha accettato la richiesta di Astaldi di presentare una proposta di concordato in continuità aziendale. Lo riporta l' Ansa citando fonti finanziarie. La decisione sarà sul ...

Astaldi - via libera al concordato : Ambrosini - Ioffredi e Rocchi commissari : Stefano Ambrosini, Vincenzo Ioffredi e Francesco Rocchi sono i tre commissari della procedura di concordato con riserva approvata ieri dal tribunale di Roma. Il provvedimento è stato emesso nella ...

Astaldi - ok del Tribunale al concordato : Il Tribunale di Roma ha accettato la richiesta di Astaldi di presentare una proposta di concordato in continuità aziendale. Lo si apprende da fonti finanziarie. E in serata, non a...

Astaldi nervosa in Borsa in attesa sentenza su concordato : Prima parte di giornata erratica per Astaldi . Il titolo del costruttore viaggia ora in ribasso dell'1,81% dopo una partenza in forte calo e diversi repentini cambi di rotta. Ad alimentare il ...

Astaldi chiede il concordato preventivo : La mossa equivale a un fallimento, ha sentenziato l'agenzia di rating Standard & Poor's che lo ha declassato a D, default. Sul gruppo, secondo general contractor italiano, pesa un debito di 1,75 ...

Astaldi : richiesta concordato preventivo : ANSA, - ROMA, 28 SET - Il cda di Astaldi ha valutato e deliberato di presentare, al Tribunale di Roma, una domanda di concordato preventivo "con riserva" "prodromica al deposito di una proposta di ...

Astaldi fa domanda di concordato preventivo "con riserva" : I vertici di Astaldi scelgono il concordato preventivo per "salvare" l'azienda dagli effetti della mancata vendita del Terzo Ponte sul Bosforo. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti valutato e ...