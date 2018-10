Astaldi | ok del Tribunale al concordato

Astaldi assicura : nessuna spaccatura all'interno del CdA : Astaldi smentisce categoricamente qualsiasi divergenza tra i membri del Consiglio di Amministrazione, CdA, e del Collegio Sindacale della Società . La precisazione è stata fatta dal Contractor a ...

Default Astaldi - pressing del sindaco Sala su M4 Spa : «Avanti spediti». La società rassicura : «Nessuno stop» : Dopo la richiesta di concordato preventivo presentata dal gruppo di costruzioni, il sindaco di Milano ha chiesto rassicurazioni sulla prosecuzione dei lavori della nuova linea della metropolitana. La nota della società concessionaria: «Nessun ritardo»

Astaldi - in default il gruppo che sta realizzando la linea 4 della metropolitana a Milano : Il gruppo ha chiesto il concordato in continuità. I cantieri: dalla metro 4 a Milano al tunnel del Brennero

Crolla Astaldi : -30%. E sui big del settore mina da 4 - 5 miliardi : In Italia i big player delle costruzioni si stanno sgretolando sotto il peso dei debiti: almeno 4,5 miliardi. L'ultima in ordine di tempo ad alzare bandiera bianca è stata Astaldi: general contractor ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore costruzioni italiano - -3 - 10% - - andamento negativo per Astaldi : Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso la giornata a quota 29.819,34 ...

Astaldi - si aprono le porte del «concordato in bianco» : Il general contractor della famiglia Astaldi, assistita dall’avvocato Gianni, presenterà richiesta al Tribunale per una procedura “prenotativa”....

Stabile l'indice del settore costruzioni italiano - +0 - 06% - - giornata euforica per Astaldi : Si è mosso sui livelli di ieri il settore costruzioni a Milano , nonostante l' EURO STOXX Construction & Materials mostri un consistente rialzo. Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a ...

Astaldi - downgrade del rating da parte di Fitch : Teleborsa, - L'agenzia Fitch ratings ha modificato l'Issuer Default rating , IDR, di Astaldi a "CCC-" da "B", portando l'outook da "Negative" a "rating Watch Evolving". La decisione di Fitch riflette ...

Astaldi - dubbi sulla vendita del Bosforo. La società smentisce : Teleborsa, - Astaldi smentisce i problemi relativi alla vendita del ponte sul Bosforo. Secondo indiscrezioni circolate in data odierna, a causa delle condizioni finanziare della Turchia ed il ...

