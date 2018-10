Asilo politico negato | immigrato 22enne suicida Ultime notizie Taranto | Viminale

Taranto - 22enne gambiano si suicida - la Ong : 'Perché gli hanno negato l'Asilo politico'. Il Viminale : falso : Insomma, sembrerebbe un gesto del tutto volontario, senza alcun legame con la politica. Ma Babele continua e lancia una sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a riportare la salma nel ...

Migranti - 22enne originario del Gambia si toglie la vita : “Gli era stato negato l’Asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il giovane viveva in Italia da due anni e alcuni giorni fa gli era scaduto il permesso di soggiorno: secondo l’associazione Babele, “aveva avuto il diniego” alla domanda di asilo politico e proprio per questo si sarebbe tolto la vita. ...

