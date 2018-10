Asilo politico negato | 22enne del Gambia si uccide | due giorni fa gli era scaduto il

Taranto - giovane immigrato si toglie la vita : “Gli era stato negato l’Asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia che da due anni viveva in Italia, si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Secondo l’associazione Babele, il giovane aveva avuto il diniego alla domanda di asilo politico.Continua a leggere

Gli negano l'Asilo politico - giovane migrante si suicida : "Non poteva più restare in Italia. Ha pensato di non avere scelta" : Si è tolto la vita perché gli era stato negato l'asilo politico. Amadou Jawo, un 22enne del Gambia che da due anni viveva in Italia si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa a Castellaneta Marina dove viveva con altri connazionali. Per l'associazione Babele, che ha lanciato una sottoscrizione per il rimpatrio della salma, il giovane "aveva avuto il diniego" alla domanda di asilo politico "e non poteva più ...

