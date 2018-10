Asilo negato - si suicida un immigrato a Tarano 

Taranto - giovane immigrato si toglie la vita : “Gli era stato negato l’Asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia che da due anni viveva in Italia, si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Secondo l’associazione Babele, il giovane aveva avuto il diniego alla domanda di asilo politico.Continua a leggere

