Ascolti tv | Una pallottola nel cuore chiude e vince il prime time ma sulla

Ascolti TV | Martedì 16 ottobre 2018 : Una Pallottola nel Cuore chiude con il 19.1% - la Nations League al 12.4% : Una Pallottola nel Cuore 3 - Sergio Assisi Su Rai1 Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.357.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 l’incontro della Nations League Francia-Germania ha raccolto davanti al video 3.076.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.805.000 spettatori pari al 9% di share. Su Italia 1 The Great Wall ha catturato l’attenzione di 1.801.000 ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore 3 vs Francia – Germania | Dati Auditel 16 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, martedì 16 ottobre 2018? Senza Temptation Island Vip Gigi Proietti ha potuto salutare nel migliore dei modi e in tutta tranquillità i suoi telespettatori. Quanti si sono sintonizzati su Rai 1 per l’ultima puntata della fiction Una pallottola nel cuore 3? Chi ha seguito, invece, trasmissioni come quella di Bianca Berlinguer ovvero #CartaBianca o come quella di Giovanni Floris ovvero diMartedì? Ecco tutti i ...

Una pallottola nel cuore 3/ Anticipazioni sesta e ultima puntata : boom di Ascolti per il gran finale? : Una pallottola nel cuore 3, Anticipazioni sesta ed ultima puntata 16 ottobre: Bruno Palmieri accusato di omicidio e in pericolo di vita. Morirà per scoprire la verità su Enrico?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Una pallottola nel cuore 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : gli Ascolti fanno sperare ma... : Una pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:56:00 GMT)

Ascolti tv - Temptation Island Vip batte d’un soffio Una pallottola nel cuore 3 : Chiusura in bellezza per Temptation Island Vip che con l’ultima puntata su Canale 5 fa record di Ascolti nel prime time del 9 ottobre con 4.034.000 telespettatori (share 22.42%). Ascolti tv prime time Una vittoria davvero per un soffio, dal momento che su Rai1 Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti conquista 4.033.000 telespettatori (share 17.3%) Su La7 diMartedì di Giovanni Floris ha avuto 1.675.000 (share 7.90%), mentre su Rai 3 ...

Ascolti tv - Temptation Island Vip batte d’un soffio Una pallottola nel cuore 3 : Chiusura in bellezza per Temptation Island Vip che con l’ultima puntata su Canale 5 fa record di Ascolti nel prime time del 9 ottobre con 4.034.000 telespettatori (share 22.42%). Ascolti tv prime time Una vittoria davvero per un soffio, dal momento che su Rai1 Una pallottola nel cuore 3 con Gigi Proietti conquista 4.033.000 telespettatori (share 17.3%) Su La7 diMartedì di Giovanni Floris ha avuto 1.675.000 (share 7.90%), mentre su Rai 3 ...

Ascolti tv - testa a testa tra Una pallottola nel cuore 3 e Temptation Island Vip : La fiction Una pallottola nel cuore 3 strappa per un soffio la vittoria in prime time al competitor in termini di numeri di telespettatori, ma non di share: Rai1 conquista 3.805.000 telespettatori pari al 16.3% di share, mentre su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 telespettatori pari al 20.9% di share. Ascolti tv prime time Bene su La7 diMartedì che ha registrato 1.505.000 telespettatori con uno share del 7%. ...

Ascolti TV | Martedì 2 ottobre 2018. Temptation Island Vip 20.9% - Una Pallottola nel Cuore 16.3% - DiMartedì 7% - #Cartabianca 5.7% : Temptation Island Vip - Valeria Marini Su Rai1 Una Pallottola nel Cuore 2 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.499.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Next ha catturato l’attenzione di 1.257.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto ...

Ascolti TV | Martedì 25 settembre 2018. Temptation Island Vip cresce (22.21%) e batte Una Pallottola nel Cuore (16.53%). STEP deve accontentarsi del 6.6%. A mezzogiorno : Isoardi 12.37% - Magalli 7.46-9.74% - Augias 6.92% - Palombelli 17.27% : Simona Ventura Nella serata di ieri, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.53 – la seconda puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share (Temptation Island Buonanotte della durata di 3 minuti: 1.231.000 – 20.83%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.53 – ...

Ascolti TV | Martedì 25 settembre 2018. Temptation Island Vip cresce (22.21%) e batte Una Pallottola nel Cuore (16.53%). STEP deve accontentarsi del 6.6% : Simona Ventura Nella serata di ieri, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 16.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.53 – la seconda puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.992.000 spettatori pari al 22.21% di share (Temptation Island Buonanotte della durata di 3 minuti: 1.231.000 – 20.83%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.53 – ...

Ascolti tv ieri - Una pallottola nel cuore vs Temptation Island Vip | Dati Auditel 25 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv ieri, martedì 25 settembre 2018? Chi ha vinto fra la nuova puntata di Una pallottola nel cuore, amata fiction con Gigi Proietti e la nuova puntata di Temptation Island Vip dove a tener banco sono stati: Valeria Marini, Nicoletta Larini, Stefano Bettatini e Simona Ventura? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali del digitale terrestre per seguire i programmi offerti in prima serata? Ecco ...

Ascolti tv - Una pallottola nel cuore 3 batte l’esordio di Temptation Island Vip : La seconda puntata di ‘Una pallottola nel cuore 3‘ su Rai1 con Gigi Proietti si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 18 settembre con 4.022.000 telespettatori (share 17,5%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 esordio positivo per ‘Temptation Island Vip‘ con 3.449.000 telespettatori (share 19.85%, più alto della fiction, complice una durata nettamente più lunga, picchi di 4 milioni 445mila telespettatori alle ...

Ascolti tv - testa a testa fra "Temptation" e "Una pallottola nel cuore" : la Rai ha la meglio : Bene l'esordio di Simona Ventura al timone del reality di Canale 5, ma vince, anche se di un soffio, la fiction con Gigi...

Ascolti TV | Martedì 18 settembre 2018. Temptation Island Vip 19.85% (3 - 5 mln) - Una Pallottola nel Cuore 17.51% (4 mln). Floris torna (6.58%) e batte Berlinguer (4.67%) : Simona Ventura Nella serata di ieri, Martedì 18 settembre 2018, su Rai1 – preceduto da una presentazione di 2 minuti (4.228.000 – 17.10%) – l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 17.51% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’una – la prima puntata di Temptation Island Vip ha ottenuto un ascolto pari a 3.449.000 spettatori e al 19.85% di share (Buonanotte: ...