Ascolti TV | Martedì 16 ottobre 2018

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...