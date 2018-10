Arte presenta Arte in italiano | da oggi la cultura parla sei lingue

Il 20 ottobre InKiostro presenta : Emidio Clementi e lo spettacolo “Quattro QuArtetti” a Cori (LT) : Sabato 20 ottobre, presso la Chiesa S. Oliva di Cori, Emidio Clementi e Corrado Nuccini presentano il loro spettacolo Quattro Quartetti all’interno di InKiostro – Rassegna di musica e scrittura. Lo spettacolo rielabora i “Quattro Quartetti”, poema di T.S. Eliot e classico letterario del ‘900, diventando il primo disco ufficiale firmato in coppia dal duo. Durante InKiostro – Rassegna di Musica e Scrittura sono saliti sull’altare della ...

"Centro Teatro Spazio" - presentato il nuovo cArtellone artistico 2018/2019 : ... è stato lo stesso Borrelli ad anticipare i temi di una stagione densa di spettacoli e di iniziative. Tant'è che con il nome di Troisi come portabandiera, per ribadire la crescita del "Centro Teatro ...

Gravina - Ct - : bilancio pArtecipato - al via la presentazione dei progetti : "I progetti " spiega il sindaco " potranno riguardare le seguenti aree tematiche: attività culturali e sociali, assistenza scolastica e trasporto, sport, turismo e spettacolo, sicurezza urbana, ...

OnePlus 6T : Presentazione Il 30 Ottobre - Ecco I Ticket Per PArtecipare : Data ufficiale per la Presentazione di OnePlus 6T: 30 Ottobre 2018. Dove comprare i biglietti per Partecipare alla Presentazione di OnePlus 6T Data Presentazione OnePlus 6T e come Partecipare all’evento OnePlus ha appena annunciato la data in cui svelerà al mondo OnePlus 6T, il suo ultimo e attesissimo top di gamma. Appuntamento fissato, come anticipato, per il 30 Ottobre, con […]

Rappresentanti UE vogliono pArtecipare come osservatori alle elezioni nella DPR - : I Rappresentanti di diversi paesi, tra cui quelli dell'Unione Europea, sono pronti a partecipare in qualità di osservatori alle elezioni presidenziali nell'autoproclamata Repubblica popolare di ...

Olimpiadi 2026 - debutta il ticket Milano-Cortina : mArtedì la presentazione a Buenos Aires : Prima città nominata, Milano, la città dell'economia, del commercio, della moda in accoppiata con la Valtellina, valle di sport, di natura e turismo. In pianura gli sport del ghiaccio, in montagna ...

“Sei mia” di Eleonora De Nardis - la presentazione mArtedì 9 ottobre : Continuano gli appuntamenti con il libro Sei mia. Un amore violento di Eleonora de Nardis, il romanzo che racconta, sotto forma di diario, la storia di Elisabetta, vittima silenziosa di un rapporto malato con un uomo ogni giorno più violento. Un libro che può aiutare tutti noi a capire le ragioni che così spesso portano le donne ad aspettare anni e anni prima di denunciare, rimanendo prigioniere della loro casa. Per approfondire al meglio il ...

La Camerata presenta il nuovo cArtellone di concerti : 25 concerti : La stagione di spettacoli è stata resa possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Carispaq, della BB di Pratola Peligna, della Pntex International e della Farmacia Centrale De Monte.

Parco della Salute - ricerca e innovazione : il 18 ottobre la presentazione del pArtenariato pubblico-privato : Il convegno è organizzato dal Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte e promosso da Regione Piemonte e Città della Salute e della Scienza di Torino. Dopo i saluti istituzionali del ...

Rassegna "L'altro teatro" 2018/2019 - presentato il cArtellone : Le date riguardano spettacoli prodotti dalle compagnie di prosa più importanti. Insomma, un teatro che si riempie di vita e dove il Comune è parte attiva'. 'Questo cartellone 2018-2019 e tutti gli ...

Milano. Presentato il Consolidato 2017 del Comune e delle società pArtecipate : Chiude con un risultato di esercizio di 163 milioni di euro il Bilancio Consolidato del Comune di Milano per l’esercizio

Culinaria presenta la prima Biennale di Arte e cibo 29-30 settembre a Roma : Non solo Venezia, Giardini e Arsenale, non solo opere d’arte , ma la Biennale arriva anche a Roma e per la prima volta, una “Biennale di arte e cibo”, un incontro tra chef e artisti nei giorni di sabato 29 e domenica 30 presso lo spazio Weil di Roma. La cucina è arte e proprio per questo connubio artisti e chef saranno uniti in un’unica dimensione creativa, uno scambio di idee sul fronte artistico e su quello ...

Global forum democrazia diretta Roma - Fraccaro : ‘Crisi? Di quella rappresentativa. PArtecipazione ha effetti positivi su conti’ : “Crisi della democrazia? Semmai di quella rappresentativa”. E pure: “La Partecipazione ha effetti positivi sui conti pubblici”. Il ministro per la democrazia diretta e i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro è intervenuto in apertura del Global forum per la democrazia diretta che per la settima edizione è stato ospitato da Roma. Proprio la Partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e alle ...