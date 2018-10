Arresti per droga | Salvini | “Grazie polizia per aver catturato venditori di morte” Ma

Napoli - truccavano concorsi di polizia e militari : 15 Arresti/ Algoritmi modificati per far superare le prove : Napoli, truccavano concorsi di polizia e militari: 15 arresti. Modificavano Algoritmi per far superare le prove d'esame: ai domiciliari un generale in pensione e un colonnello in quiescenza(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:32:00 GMT)

Concorsopoli militare - 15mila euro per una divisa : 15 Arresti a Napoli : Blitz della polizia tributaria della finanza, al termine delle indagini condotte sui concorsi per l'accesso nei ranghi di esercito e di altri corpi militari. Un ufficiale in cella e quindici soggetti, ...

Due Arresti e 9 denunce per contrabbando di prodotti energetici : Guardia di Finanza: due arresti e nove denunciati per contrabbando di prodotti energetici a foggia. Sequestrati 6 distributori abusivi di carburante

Riace - tribunale revoca gli Arresti domiciliari per Lucano : il sindaco torna libero : Mimmo Lucano torna libero, ma per lui rimane la sospensione dalla carica di sindaco di Riace e il divieto di dimora nel comune. Lucano rimane indagato per favoreggiamento di immigrazione clandestina e illecito affidamento dei servizi della raccolta differenziata.Continua a leggere

Raid punitivo per furto - sei Arresti : ANSA, - GALLIPOLI , LECCE, , 16 OTT - Sei persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Gallipoli perchè accusate di avere fatto parte un mese fa di una spedizione punitiva durante ...

Catania - 8 Arresti per traffico di droga : 6.30 I Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito 8 misure restrittive nella zona del Calatino nei confronti di persone responsabili a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e di detenzione e porto abusivo di armi Le indagini, condotte dai Carabinieri di Caltagirone, hanno consentito di disarticolare un'organizzazione dedita a traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tipo ...

Tre Arresti per droga a Formia : stupefacente destinato alla movida nel Golfo : Operazione antidroga a Formia, dove gli agenti della squadra investigativa del commissariato di polizia hanno individuato e arrestato tre uomini del luogo, tutti con precedenti a carico, per concorso ...

Campania - maxi-blitz antidroga : 50 Arresti/ Ultime notizie : spaccio e camorra al centro dell'operazione : Campania, maxi-blitz antidroga: eseguiti 50 provvedimenti cautelari nell'intera Regione. Al centro dell'operazione, detenzione, spaccio di stupefacenti e camorra.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Movement - tre Arresti e sei denunce per spaccio : Tre le persone arrestate e sei quelle denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre 400 grammi tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina, 135 spinelli già confezionati, decine di ...

Roma - panico sul Gra - ladri fuggono dalla polizia e speronano auto : tre Arresti : panico questa mattina sul Grande raccordo anulare a Roma. All'altezza di Anagnina, in carreggiata esterna, tre ladri hanno ingaggiato una folle corsa per fuggire alle forze dell'ordine. I malviventi ...

Lago Omodeo - Careddu ucciso per un debito di droga dai suoi 'amici' : 5 Arresti : Traditi da una microspia che ha svelato un brutale omicidio [VIDEO], quello di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer massacrato lo scorso 11 settembre per un debito di droga da 600 euro. Il giovane sarebbe stato ucciso dai suoi amici, cinque per l'esattezza, di cui due minorenni tra loro anche una ragazza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il quintetto avrebbe organizzato l'omicidio del povero Manuel per del denaro dovuto. Infatti ...

Partinico - maxi operazione anti droga : sequestrate 6 tonnellate di piante di marijuana. 4 Arresti : All’alba di mercoledì 10 ottobre a Partinico (Pa) la Direzione investigativa antimafia, con personale del Gruppo di pronto impiego della guardia di finanza di Palermo, ha proceduto all’arresto in flagranza per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso un 50enne e un 67enne di Partinico, un 40enne nato a Palermo e un 37enne nato a Saronno (VA). Il centro operativo della Dia di Palermo e i finanzieri hanno trovato ...

Scoperta 'filiera del falso' - in un capannone. Merce per un milione : tre Arresti : Firenze, 10 ottobre 2018 - I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari domiciliari, disposta dal giudice per le ...