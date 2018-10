Aria di guerra a Gaza Israele lancia un raid aereo e chiude i valichi della Striscia

Alessandra Amoroso - i fan in guerra con Milly Carlucci : 'Sfig***' - lo sfregio clamoroso - a MAria De Filippi - : Gaffe o sgarbo? I fan di Alessandra Amoroso sostengono che il gesto di Milly Carlucci rientri nel secondo campo. La conduttrice di Ballando con le Stelle , su Twitter, ha voluto fare i complimenti all'...

Widodo avverte : Guerra dei dazi porta una nuova crisi finanziAria mondiale : Jakarta , AsiaNews, -Il presidente indonesiano Joko 'Jokowi' Widodo , foto, lancia l'allarme per la possibile crisi finanziaria, che potrebbe travolgere l'economia mondiale per le crescenti tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Widodo è intervenuto alla sessione plenaria degli Incontri annuali del Fondo monetario internazionale , Fmi, e del ...

Fmi - Lagarde : 'dubbi su forza crescita - rischio fuga capitali. No a guerra commerciale o valutAria' : Così Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, parlando dall'Indonesia, fa il punto della situazione sullo stato di salute dell'economia mondiale.

Polizia penitenziAria sul piede di guerra : Il Segretario Aggiunto dell'OSAPP, Domenico Nicotra ha spiegato che "la manifestazione si è resa necessaria per sensibilizzare l'opinione politica e sociale sulle precarie condizioni in cui versa la ...

Città del Messico - finti mAriachi fanno una strage : 3 morti e 7 feriti/ Ultime notizie - guerra fra cartelli? : Città del Messico, finti mariachi fanno una strage: 3 morti e 7 feriti. Ultime notizie, guerra fra cartelli? Pesantissimo il bilancio di una sparatoria avvenuta in piazza Garibaldi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Foggia - Di Maio : “Ancora una volta dichiAriamo guerra al lavoro nero e al caporalato” : “Oggi dichiariamo ancora una volta guerra al lavoro nero e al caporalato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine del tavolo convocato nella Prefettura di Foggia contro il caporalato. “Questa settimana – ha aggiunto – conoscerete il nuovo responsabile dell’ispettorato del lavoro. È finita l’epoca solo dei numeri ma è arrivato il momento di ...

SIRIA IN GUERRA - PAPA FRANCESCO : “SALVAGUARDARE CIVILI”/ Ultime notizie - tensioni a Idlib “è crisi umanitAria” : SIRIA, esplosioni in aeroporto militare di Damasco. Ultime notizie: missili israeliani o incidente? E’ giallo attorno alle due forti detonazioni: appello di PAPA FRANCESCO per la pace(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:03:00 GMT)

Palio di Siena - la giunta vota a favore di un’edizione straordinAria per i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale : A Siena l’ultimo Palio straordinario fu celebrato diciotto anni fa, nel 2000, in occasione del Giubileo. Ora, a sole due settimane dalla corsa che ha incoronato la Lupa per la 37° volta, le contrade potrebbero tornare a sfidarsi in un periodo atipico come novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’idea è venuta a metà agosto ad Assoarma (la federazione delle associazioni d’arma) che ha mandato la richiesta ...

AnnamAria Berrinzaghi/ Chi è la madre e manager di Fedez : "Abbiamo entrambi la tendenza a essere guerrafondai" : Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, è la madre e manager di Fedez: accanto al figlio sin dai suoi primi passi nel mondo della musica, oggi è a capo di...(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:26:00 GMT)

Chi è Carlo MAria Viganò - lo “sterminatore di papi” che sta facendo la guerra a Bergoglio : L'arcivescovo ed ex nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America è l'autore del rapporto che accusa Bergoglio di aver coperto i preti pedofili ma è stato anche protagonista del caso Vatilieaks con Benedetto XVI. Da anni denuncia i comportamenti della Curia romana ma per alcuni dietro la sua furia moralizzatrice si celerebbero vecchi rancori in Vaticano.Continua a leggere

Cina : People's Bank of China annuncia modifiche gestione yuan. Pechino rinuncia a guerra valutAria? : Mercati confortati dallo smorzarsi dei timori di una guerra commerciale, a causa delle novità provenienti dalla Cina. La People's Bank of China, banca centrale del paese, ha reso noto di aver ...

Germania verso guerra finanziAria contro Trump - ministro Mass : 'Si crei sistema pagamenti Swift indipendente da Usa' : Il ministro degli esteri tedesco Heiko Mass ha scritto nel quotidiano Handelsblatt che l'Unione europea dovrebbe creare un nuovo sistema di pagamenti indipendente dagli Usa.

Yemen - la funzionAria Unicef da San'aa : 'Fermare questa guerra atroce contro i bambini e i civili' : Le aride cifre non rendono però la gravita di quanto sta accadendo nell'indifferenza del mondo. Solo i testimoni sul campo hanno la misura reale del dramma in corso: "E' una situazione terribile. Ho ...