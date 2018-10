Apple dona 1 000 Apple Watch per aiutare la ricerca sui disturbi alimentari

I nuovi McDonald’s assomiglieranno agli Apple Store : Oltre 1700 metri quadrati di spazio, pareti di vetro che lasciano trasparire tutto quanto e alberi che crescono direttamente all’interno del locale. No, quello che è stato inaugurato qualche giorno fa nel cuore di Chicago non è l’ennesimo Apple Store , bensì il nuovo flagship restaurant di McDonald’s, sempre più deciso a rivoluzionare il funzionamento e la percezione dei suoi fast-food. L’edificio, messo a punto dallo ...

