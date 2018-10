Antonella Cavalieri torna a parlare di Dybala | l’ex fidanzata di Paulo sminuisce la

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)parla della storia d’amore (ormai finita) con, la bellissima argentina non è più innamorata del calciatore della Juventusdopo la rottura contenta di rifarsi una vita e di farsi strada nel mondo dello spettacolo in Italia. Dopo aver presenziato come valletta a qualche programma sportivo, l’ex Wags è stata invitata nel salotto di ‘Casa Signorini’. Qui la bellissima argentina ha parlato della sua storia (ormai finita) con il calciatore della Juventus. “No, non sono più innamorata di, tra di noi è finita a febbraio. Siamo stati insieme quattro anni, eravamo giovani”: ha detto la giovanea Signorini. “C’è molta competizione e non è facile, non fai una vita normale, devi continuamente viaggiare e spostarti!”: ha concluso poi lariferendosi al tenore di vita da ...