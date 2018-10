Anticipazioni Una Vita trama puntate 22-27 ottobre 2018 | Ursula ordina a Cayetana di

Una Vita Anticipazioni : Acacias 38 sbarca in Medio Oriente : Dopo L'Italia, Una Vita conquista il Medio Oriente. Sui canali CBC Egypt, Dubai TV e OSN va in onda un riadattamento della soap

Una Vita Anticipazioni : ecco cosa succederà a FINE NOVEMBRE 2018 : Le puntate di Una Vita in onda a FINE NOVEMBRE 2018 metteranno le basi per la nascita della storia d’amore tra Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia), i nuovi protagonisti della telenovela ambientata nel quartiere di Acacias. Scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie alle nostre anticipazioni: Antoñito si mette nei guai con Arturo. Durante un terremoto che devasterà Acacias, Antoñito (Alvaro Quintana) ...

Una Vita Anticipazioni 18 ottobre 2018 : Mentre Celia incoraggia Simon a fermare Adela, Jaime scrive una lettera in cui confessa di essere ricattato da Ursula e di avere una figlia segreta.

Una pallottola nel cuore 3 - Anticipazioni ultima puntata 16 ottobre : Bruno accusato di omicidio : Una pallottola nel cuore 3 prosegue la sua corsa dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti dell’esordio (confermati poi con il secondo episodio e pure con il terzo, nonostante fosse in competizione con Temptation Island VIP). Martedì 16 ottobre alle 21.25 su Rai1 ecco il nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction di genere giallo, per la precisione il quinto. A un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda ...

I topi - Anticipazioni puntata sabato 13 ottobre : Sebastiano vuole costruire una darsena : sabato 13 ottobre prosegue un unicum nel panorama televisivo italiano: a partire dalle 21.15 su Rai3, infatti, continua I topi, la prima serie tv di Antonio Albanese, una commedia nel segno del suo inconfondibile stile. Composta da sei episodi di 25 minuti ciascuno, che Rai 3 trasmette in tre prime serate (due episodi a settimana, il sabato), la serie dà vita a un nuovo personaggio di Albanese, dotato di grande ironia e gusto del paradosso, che ...

Un posto al sole Anticipazioni : anche per ANITA ci sarà una new entry! : Come probabilmente avrete notato in questi ultimi giorni, c’è grande fermento nelle trame giovanili di Un posto al sole, per via di alcune novità che interessano soprattutto ANITA (Ludovica Bizzaglia) e Vittorio (Amato D’Auria). I due ragazzi recentemente si sono allontanati, ma il figlio di Guido (Germano Bellavia) ha mal digerito la brutta fine della sua storia e ora rischia pure di perdere la sua storica amicizia con Patrizio ...

Anticipazioni Una Vita - scandalo ad Acacias : Celia senza veli su un giornale : Anticipazione Una Vita: Celia protagonista di uno scandalo di Acacias 38 scandalo ad Acacias 38 nelle prossime puntate di Una Vita. Questa volta al centro della scena c’è Celia. Ursula decide di prendere in mano la situazione e di vendicarsi contro gli abitanti del piccolo quartiere spagnolo. La Dicenta non dimentica il male ricevuto da […] L'articolo Anticipazioni Una Vita, scandalo ad Acacias: Celia senza veli su un giornale ...

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Ursula è perseguitata da un nuovo mistero : Torniamo a parlarvi di anticipazioni relative alla soap Una Vita e lo facciamo parlandovi di quelle che ci arrivano dalla Spagna e che vedremo in italia nei prossimi mesi. In queste anticipazioni ci dedicheremo in particolar modo su Ursula. La donna è alle prese con nuovi problemi. La figlia Blanca minaccerà la madre di dire a tutti ciò che ha intenzione di fare. A sua volta la giovane verrà a conoscenza dell’esistenza di una parente ...

Il Segreto Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Nicolas viene nascosto in una vecchia miniera : Nicolas viene portato via dal carcere e nascosto in una vecchia miniera mentre Dolores affronta Patrocinio durante il suo viaggio di nozze.

Una Vita Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Lolita non va all'appuntamento con Antoñito : Cayetana ha paura di essere giustiziata mentre Lolita dà buca ad Antoñito, che l'attende invano per passare con lei la serata.

Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : sui social il pubblico non ha dubbi : Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:36:00 GMT)

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 4 CI SARÀ?/ Anticipazioni quarta stagione : per la trama non ci sono problemi : Una PALLOTTOLA nel CUORE 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:38:00 GMT)

Una Pallottola nel Cuore 4 ci sarà? Anticipazioni quarta stagione : UNA Pallottola NEL Cuore 4 CI sarà? Con l’ultima puntata in onda martedì 16 ottobre 2018 si conclude la terza stagione della fiction di Rai 1. La serie ha come protagonista uno strepitoso Gigi Proietti. E ora tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION Una Pallottola nel Cuore 4 ci sarà? Anticipazioni quarta stagione Come le ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA annulla le nozze con SAMUEL : Nel mese di novembre, i telespettatori italiani di Una Vita inizieranno a familiarizzare con la coppia composta da BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia), i nuovi protagonisti della telenovela. I due proveranno fin da subito un’attrazione fatale ma capiranno di non poter stare insieme: BLANCA infatti accetterà di sposare SAMUEL (Juan Gareda), fratello minore di Diego, e non se la sentirà di tradirlo in modo così ...