Anticipazioni Rocco Schiavone 2 | un altro caso per il vicequestore

Rocco Schiavone 2 : seconda puntata - Anticipazioni 24 ottobre : Rocco Schiavone 2 seconda puntata – Rai 2 trasmetterà il nuovo appuntamento della fiction poliziesca mercoledì, 24 ottobre 2018. “Tutta la verità” non permetterà però al Vicequestore di catturare il suo nuovo nemico, Enzo Baiocchi. Le anticipazioni di Rocco Schiavone 2 infatti una fuga da parte del criminale ed un nuovo caso per il protagonista, con un arrivo inaspettato. Rocco Schiavone 2 seconda puntata, anticipazioni e ...

Rocco Schiavone 2 seconda puntata : trama e Anticipazioni 24 ottobre 2018 : Rocco Schiavone 2 seconda puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 2 la fiction con Marco Giallini. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento mercoledì 24 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rocco Schiavone 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 24 ottobre 2018 Mentre Enzo Baiocchi è ancora a piede libero, Rocco viene chiamato a investigare sull’omicidio dei coniugi ...

Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini torna dal 17 ottobre su Rai2 : Anticipazioni prima puntata : Dopo quasi due anni di silenzio, Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 debuttano stasera, 17 ottobre, su Rai2. In questa seconda stagione, il pubblico conoscerà il vicequestore com’era prima dell’assassinio della moglie Marina. Rocco, interpretato di nuovo da Marco Giallini, era un uomo vivo, innamorato della sua donna e della sua città, Roma. Il carattere è sempre burbero, sarCastico nelle battute. I fantasmi del suo passato torneranno a ...

Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini torna a vestire i panni del vicequestore : Anticipazioni : A partire da mercoledì 17 ottobre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, torna Rocco Schiavone con la seconda stagione della fiction poliziesca con Marco Giallini nei panni del sarcastico, maleducato e cinico vicequestore Rocco Schiavone, un poliziotto dal grande talento e con un passato difficile e doloroso. Romano fino al midollo si ritrova costretto dagli eventi a lavorare in una città che decisamente odia: Aosta. Ma com’era Rocco prima di ...

Rocco Schiavone 2 prima puntata : trama e Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Rocco Schiavone 2 prima puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 2 la fiction con Marco Giallini. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento mercoledì 17 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Rocco Schiavone 2: torna la fiction Marco Giallini In questa seconda stagione vedremo Rocco preda di sentimenti poco esplorati nella serie precedente. Conosceremo il vicequestore ...

Rocco Schiavone 2 Anticipazioni : un ritorno dal passato : Rocco Schiavone 2 ritorna nella prima serata di Rai 2 di mercoledì, 17 ottobre 2018. I fan della fiction poliziesca sono in attesa di scoprire qualcosa di più sul destino del Vicequestore ed anche sul suo passato. La trama di Rocco Schiavone 2 chiarirà infatti alcuni punti rimasti oscuri sul protagonista, a partire dalla tragica perdita della moglie che ha provocato in lui un forte cambiamento. Rocco Schiavone 2 trama in breve Saranno quattro i ...

Anticipazioni di Rocco Schiavone 2 - video e foto di Marco Giallini in conferenza stampa : il passato torna nei nuovi episodi : Le Anticipazioni di Rocco Schiavone 2, nuovo capitolo della fiction con Marco Giallini, in onda su Rai2 dalla prossima settimane, partono dal romanzo di Antonio Manzini "7-7-2007". Nuove indagini attendo il vicequestore romano, che in questa seconda stagione si troverà alle prese con omicidi, casi e killer che tornano dal passato e che lo costringeranno a combattere contro le sue ombre. In conferenza stampa, Eleonora Andreatta di Rai Fiction ha ...