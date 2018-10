Anna Bruns vince il Man Booker Prize con un romanzo sulle molestie

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Va adBurns - ed è la prima volta per una autore nordirlandese - il Mandi quest'anno, il premio letterario più prestigioso attribuito in Gran Bretagna e uno dei più ambito per la narrativa mondiale in lingua inglese. Un riconoscimento che torna nel Regno Unito dopo due vittorie consecutive di scrittori Usa.Burns, 56 anni, nata a Belfast in una famiglia operaia cattolica e trasferitasi a Londra durante l'adolescenza, è stata premiata per il'Milkman' (Il Lattaio): una storia dura e appassionante di uomini e donne, di abusi, violenza e potere, ambientata nella sanguinosa stagione dei 'troubles', culmine del conflitto fra cattolici-repubblicani e protestanti-unionisti in Irlanda del Nord. Alla vincitrice, incoronata a Londra dalla duchessa di Cornovaglia Camilla, grande appassionata di libri e consorte dell'erede al trono Carlo, vanno ...