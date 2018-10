Android | i produttori pagheranno le app di Google

punto-informatico

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Al fine di risultare conforme con quanto stabilito da Bruxelles, bigG annuncia oggi una nuova politica per la realizzazione e distribuzione dei dispositivi destinati al mercato europeo. La novità più importante riguarda il fatto che, a partire dal 29 ottobre, isaranno chiamati a pagare una licenza per l’installazione di una suite composta da applicazionicome Play Store, Gmail, Maps e YouTube. L’ammontare non è al momento stato reso noto.