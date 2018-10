Android 9 Pie arriva su Xiaomi Redmi Note 5 grazie alla ROM Pixel Experience

Scarica E Installa Subito Android Pie Su Honor 10 - View 10 e Play : Vuoi provare in anteprima Android Pie su Honor 10, View 10 e Play? Guida per diventare beta tester e provare Subito Android Pie 9 su Honor 10, View 10 e Play Android Pie Su Honor 10, View 10 e Play da Subito: ecco come La nuova interfaccia EMUI 9.0 con Android Pie sta arrivando sugli smartphone Honor […]

Imminente beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy? 2 segnali inequivocabili : Forse ci siamo: l'aggiornamento beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy di più recente uscita è alle porte. La buona notizia giunge oggi 17 ottobre grazie al rilevamento di due indizi non trascurabili presenti direttamente sul sito Samsung nella sua versione statunitense. Quali sono questi segnali e quali potrebbero essere i tempi del lancio del programma di sperimentazione? Come sottolinea per primo il sito Androidworld.nl, è stata ...

Via al test sul campo per Honor 10 : la beta di Android Pie è in distribuzione : Il grande giorno è arrivato per i pochi fortunati che hanno avuto modo di entrare a far parte del programma beta dedicato al cosiddetto Honor 10 e all'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Il produttore, infatti, ha avviato il progetto durante lo scorso fine settimana, come avrete notato anche dal nostro articolo apposito, per poi iniziare a raccogliere le adesioni. Come spesso avviene in queste circostanza, il servizio è stato ...

Xiaomi Mi Mix 2S è il primo Xiaomi a ricevere Android Pie : Xiaomi Mi Mix 2S sarà il primo dispositivo dell’azienda cinese a ricevere l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, Android 9.0 Pie. Lo ha annunciato ufficialmente Xiaomi sulla sua pagina Facebook MIUI ROM leggi di più...

Altro antipasto per i Samsung Galaxy con Android Pie : dal 17 ottobre nuove app ottimizzate : Ci sono ulteriori anticipazioni che possiamo prendere in considerazione oggi 17 ottobre per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy destinato a ricevere l'aggiornamento Android Pie e che, al contempo, sono curiosi di capire come cambieranno determinate app proprietarie del produttore coreano nel momento in cui il pacchetto software in questione sarà pronto. Molti tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno che abbiamo già ...

Huawei Mate 10 l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 stabile è iniziato : L’aggiornamento ad Android Pie 9.0 con interfaccia Emotion 9.0 ha iniziato la diffusione a livello internazionale per l’Huawei Mate 10: ecco i dettagli.Appena dopo l’annuncio ufficiale della nuova Gamma Mate 20 con Android Pie 9.0 e interfaccia Emotion 9.0, sembra che Huawei abbia iniziato a rilasciare l’aggiornamento software anche per la gamma Mate 10.Huawei Mate 10 iniziato il rilascio dell’aggiornamento Android ...

Huawei Mate 10 si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 : Sappiamo che Huawei Mate 10 non è venduto in via ufficiale in Italia, però la notizia è importante perché vuol dire che Huawei ha dato il via al rilascio degli aggiornamenti ad Android 9 Pie per i suoi smartphone. L'articolo Huawei Mate 10 si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento Android Pie stabile con MIUI 10 in arrivo : le offerte : Xiaomi Mi Mix 2S sarà ufficialmente il primo smartphone dell’azienda cinese a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 con interfaccia MIUI 10 stabile.Non sappiamo quando effettivamente Xiaomi inizierà a rilasciare l’aggiornamento Android Pie 9.0 con MIUI 10 stabile per il suo top di gamma Mi Mix 2S, ma i tempi sembrano ormai maturi.Xiaomi Mi Mix 2S l’aggiornamento stabile ad Android Pie 9.0 con MIUI 10 è ormai ...

Avete un Honor 10 - Honor View 10 o Honor Play? Provate subito Android 9 Pie beta in Italia : Chiunque abbia un Honor 10, Honor View 10 o Honor Play adesso può provare Android 9 Pie, con tanto di personalizzazione EMUI 9.0, sul suo smartphone, ovviamente sotto forma di beta. L'articolo Avete un Honor 10, Honor View 10 o Honor Play? Provate subito Android 9 Pie beta in Italia proviene da TuttoAndroid.

Sono nove gli smartphone di Huawei e Honor con Android 9 Pie beta in Cina : Huawei lancia un programma di beta-testing per permettere agli utenti interessati di ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie sul loro smartphone Huawei o Honor in anteprima, in cambio di feedback e test. L'articolo Sono nove gli smartphone di Huawei e Honor con Android 9 Pie beta in Cina proviene da TuttoAndroid.

Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 : Una breve clip caricata in rete mostra la gestione tramite gesture della nuova schermata del multitasking su un Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie atterra su Xiaomi Mi MIX 2S con MIUI 10 in versione stabile : È Xiaomi Mi MIX 2S il primo smartphone del produttore cinese a ricevere ufficialmente l'aggiornamento a Android 9 Pie con MIUI 10 in versione stabile. L'articolo Android 9 Pie atterra su Xiaomi Mi MIX 2S con MIUI 10 in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

ufficiale : Mi Mix 2S è il primo Xiaomi a ricevere la sua fetta di Android Pie stabile! : Con un breve post sul profilo Facebook della MIUI ROM, Xiaomi ha annunciato al mondo l' arrivo di Android Pie 9.0 su Mi Mix 2S . Il top di gamma è così il primo dispositivo dell'azienda cinese a ricevere l'aggiornamento all'ultima versione del robottino verde.