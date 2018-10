Anche l’Italia ha la sua Simone Biles | la stella azzurra Giorgia Villa illumina Buenos

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma Anche la sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Pink sta per rivelare le date del tour in Europa : ci sarà Anche l’Italia? : Dita incrociate! The post Pink sta per rivelare le date del tour in Europa: ci sarà anche l’Italia? appeared first on News Mtv Italia.

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Azzurri protagonisti Anche nel golf - nel basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Volley - Mondiali : l’Italia vince ancora - al tappeto Anche gli Stati Uniti : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta Cambil’Italia suona la nona sinfonia. Ai Mondiali di pallavolo femminile in corso in Giappone, le travolgente corsa delle azzurre non si ferma neppure di fronte alle campionesse in carica degli Stati Uniti: le ragazze di Mazzanti, già qualificate per le Final Six, si impongono con un perentorio 3-1, si assicurano il primo posto nel girone e approdano all’ultima fase ...

Ufficiale il Samsung Galaxy A9 2018 Anche per l’Italia : 4 fotocamere a questo prezzo : Eccoci qui a parlare del Samsung Galaxy A9 2018, il primo dispositivo del mondo Android provvisto di 4 fotocamere sul versante posteriore. Passiamo subito ad illustrarvi le specifiche tecniche del dispositivo: schermo SuperAMOLED da 6.3 pollici FHD+, processore Snapdragon 710, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino ad ulteriori 512GB). Il comparto fotografico posteriore dispone di un sensore principale da 24MP ...

Lo spread sopra 300 punti - Moody’s : i timori sull’Italia si rifletteranno Anche sul rating : I mercati avevano rallentato dopo le voci che parlavano di revisione della manovra ma il governo va avanti. Il capo economista Moody’s: «Le preoccupazioni sull’Italia manifestate dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazione delle agenzie di rating»

Google lancia Safety Center in alcuni paesi europei - tra cui Anche l’Italia : La tecnologia e il web diventano, giorno dopo giorno, degli elementi molto importanti nelle nostre vite. Con la loro evoluzione, però, i pericoli […] L'articolo Google lancia Safety Center in alcuni paesi europei, tra cui anche l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spazza via Anche la Thailandia. Final Six ad un passo : Le imbattibili hanno ruggito ancora e hanno dettato legge ai Mondiali 2018 di Volley femminile, l’Italia prosegue la propria corsa furiosa e spazza via la Thailandia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-12; 25-15) in appena 68 minuti di gioco: le azzurre hanno infilato la settima vittoria consecutiva nella rassegna iridata, continuano la marcia a punteggio pieno e hanno ormai ipotecato la qualificazione alla Final Six. La nostra Nazionale è ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile batte Anche la Cina : le parole delle protagoniste azzurre e dell’allenatore : Mondiali Femminili 2018: le dichiarazioni delle azzurre e di Davide Mazzanti dopo Italia-Cina finita sul punteggio di 3-1 DAVIDE MAZZANTI: “quella di oggi è una vittoria importantissima, ci permette di arrivare nella seconda fase a punteggio pieno e considerata la formula del Mondiale è un bel vantaggio. Voglio fare i complimenti alle ragazze perché dal secondo set in poi hanno iniziato a crescere e non si sono più fermate. Abbiamo ...

Mondiali - l’Italia salta Anche la muraglia cinese : le Azzurre volano alla seconda fase : Quinto successo consecutivo per le ragazze di Davide Mazzanti, che hanno superato anche le campionesse olimpiche della Cina e staccato il biglietto per la seconda fase di questo Mondiale giapponese. l'Italvolley femminile ora se la dovrà vedere con Stati Uniti, Russia, Thailandia e Azerbaijan: un percorso difficile, che comincerà il prossimo 7 ottobre, ma che vede le Azzurre giocare con buone possibilità di accedere alla Final Six.Continua a ...

MTV EMA 2018 : le nomination. Per l’Italia ci sono Anche Annalisa - Ghali e Liberato : Annalisa MTV ha annunciato le nomination per gli MTV EMAs 2018 che vedono in testa Camila Cabello con sei nomination tra cui “Best Song” e “Best Video”, per la hit “Havana” con Young Thug, e “Best Artist” insieme ad Ariana Grande e Post Malone, entrambi in nomination in cinque categorie. Seguono Drake e Dua Lipa, anche loro in nomination per “Best Artist”, e con quattro nomination ciascuno come Shawn Mendes, tra cui anche il “Best Local Act” ...

Mimmo Lucano - don Rigoldi : “Anche a me capita di forzare la legge. Unhcr : “Simbolo dell’Italia che accoglie” : La politica doveva schierarsi e lo ha fatto. Ma ci sono altre riflessioni e opinioni che riguardano il caso di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace ai domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una arriva, dritta al cuore. Ed è quella di don Gino Rigoldi, cappellano del carcere Beccaria di Milano: “Al netto del caso in cui si sfrutta una situazione per indebito profitto personale (caso questo sempre condannabile, ma ...

Mondiali Volley 2018 – Brave ma Anche belle : l’Italia femminile incanta il pubblico con la bellezza di Beatrice Parrocchiale [GALLERY] : Beatrice Parrocchiale: la 22enne di Milano, libero della Nazionale italiana, che incanta ai Mondiali di pallavolo 2018 Terminati i Mondiali maschili di pallavolo 2018, adesso è arrivato il turno della Nazionale femminile: le azzurre stanno conquistando successi su successi nella prima fase della rassegna iridata che si sta svolgendo in Giappone. Forti, atletiche, ma anche belle, le ragazze di Mazzanti stanno facendo breccia nel cuore di ...

Allerta Meteo - ciclone FREDDO in azione sull’Italia : non solo piogge e temporali - in montagna arriva Anche la NEVE : 1/14 ...