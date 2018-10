Amnesty | violazioni sistematiche al confine Francia

Claviere - la denuncia di Amnesty : 'Al confine con la Francia sistematiche violazioni dei diritti dei migranti' : L'Eliseo ribadisce che lo sconfinamento dei gendarmi francesi a Clavière, in territorio italiano, è stato un 'errore' ma denuncia una 'strumentalizzazione politica individuale' da parte del ministro ...

Amnesty : da Francia violazioni a confine : 12.20 Amnesty International denuncia violazioni sistematiche dei diritti dei migranti al confine franco-italiano e chiede che vi si ponga fine. A Briançon, vicino alla zona al centro delle polemiche per "sconfinamenti" non autorizzati di poliziotti francesi in Italia, esperti Amnesty hanno rilevato una serie di violazioni: controlli discriminatori,minacce e insulti,ostacoli alla registrazione delle domande di asilo. Amnesty esorta Parigi "a ...