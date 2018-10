Amazon nuovo Kindle Paperwhite | resistente all’acqua e con il doppio di archiviazione

Su PornHub spunta un video gameplay del nuovo MMO di Amazon : Se vi stavate chiedendo a che punto è Amazon con i lavori per il suo primo MMO, ebbene dovete sapere che in rete è stato caricato addirittura un video gameplay, ma non su YouTube.Come riporta Eurogamer infatti verso la fine di settembre sono state caricate su PornHub ben due ore e 15 minuti di filmato di gioco di New World, questo il titolo dell'MMO realizzato dagli studi di Amazon.Il filmato naturalmente è stato rimosso dal sito, ma non prima ...

Irama - 'Giovani' è il titolo del nuovo album : come pre-acquistarlo su Amazon : Il cantante, vincitore dell'ultima edizione di Amici, presenta il nuovo album. Giovani sarà acquistabile in versione...

Ecco come installare il Play Store sul nuovo Amazon Fire HD 8 : Avete intenzione di installare il Play Store di Google sul vostro nuovo Amazon Fire HD 8? Semplice, basta seguire un paio di passaggi e avere a portata di mano i giusti file APK e il gioco è fatto. Questa guida vale per il Google Play Store basato su Android Nougat. L'articolo Ecco come installare il Play Store sul nuovo Amazon Fire HD 8 proviene da TuttoAndroid.

New World : il nuovo MMO di Amazon si presenta con nuove immagini : Per chi non lo sapesse Amazon si è data anche giochi multiplayer online di massa, stiamo parlando proprio degli MMO.Come riporta Gamingbolt infatti il colosso americano dell'e-commerce è alle prese con un MMO chiamato New World. Il gioco userà il cloud computing e presenterà un mondo sandbox nel quale i giocatori dovranno lottare per la sopravvivenza, tanto per cambie.Amazon si sta impegnando duramente per promuove il suo gioco, possiamo infatti ...

Free Dive - il nuovo servizio streaming - gratuito - di Amazon : Secondo una stima della testata online, gli utenti sarebbero almeno 48 milioni, in tutto il mondo. Free Dive , questo il nome del servizio, sarà realizzato in collaborazione con IMDB, il sito web, di ...

Nuovo Amazon Fire HD 8 : ancora più potente : Amazon ha annunciato la nuova generazione del tablet Fire HD 8. E’ riuscito a migliorare i punti deboli, lasciando comunque un prezzo molto interessante. Le differenze dalla versione del 2016 non sono molte. Il display, ad esempio, è rimasto invariato, mentre è cambiato il reparto audio e quello fotografico. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche: Display IPS (1280 x 800 pixel); Fotocamera frontale HD; Fotocamera posteriore da 2 ...

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 : processore quad-core - display HD - Audio Dolby Atmos a 99 - 99€ : Amazon ha annunciato oggi la nuova generazione del tablet Fire HD 8. Con più di 10 ore di durata della batteria con un uso misto del dispositivo il nuovissimo Fire HD 8 offre uno stupendo display HD da 8" con più di un milione di pixel, un processore quad-core e 16 GB o 32 GB di archiviazione interna espandibile fino a 400 GB al costo di €99,99."Crediamo che i clienti dovrebbero ottenere di più dai loro tablet, senza aspettarsi che paghino ...

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 con Dolby Atmos a 99 - 99 euro : Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 8, già disponibile in preordine da 99,99 euro e in consegna a partire dal 4 ottobre 2018. Ecco le caratteristiche della nuova generazione. L'articolo Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 con Dolby Atmos a 99,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 : Il colosso dell'ecommerce Amazon ha annunciato oggi la nuova generazione del tablet Fire HD 8. Con fino a 10 ore di durata della batteria con un uso misto del dispositivo, il nuovissimo Fire HD 8 offre uno stupendo display HD da 8” con risoluzione 1280x800 e più di un milione di...

Amazon potrebbe proporre un nuovo servizio di streaming video per i possessori di Fire TV : Amazon sembrerebbe essere al lavoro su un nuovo servizio di streaming video che dovrebbe essere disponibile solo per i possessori di Fire TV. L'articolo Amazon potrebbe proporre un nuovo servizio di streaming video per i possessori di Fire TV proviene da TuttoAndroid.