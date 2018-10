Altro antipasto per i Samsung Galaxy con Android Pie | dal 17 ottobre nuove app ottimizzate

optimaitalia

: Anche i cittadini della #Baviera hanno deciso di cambiare. Quasi 1 elettore su 4 ha abbandonato CSU e socialisti. È… - ignaziocorrao : Anche i cittadini della #Baviera hanno deciso di cambiare. Quasi 1 elettore su 4 ha abbandonato CSU e socialisti. È… - OptiMagazine : Altro antipasto per i #SamsungGalaxy con Android Pie: dal 17 ottobre nuove app ottimizzate - gtaffelli : RT @ignaziocorrao: Anche i cittadini della #Baviera hanno deciso di cambiare. Quasi 1 elettore su 4 ha abbandonato CSU e socialisti. È un a… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Ci sono ulteriori anticipazioni che possiamo prendere in considerazione oggi 17per tutti coloro che si ritrovano con undestinato a ricevere l'aggiornamentoPie e che, al contempo, sono curiosi di capire come cambieranno determinate app proprietarie del produttore coreano nel momento in cui il pacchetto software in questione sarà pronto. Molti tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno che abbiamo già trattato l'argomento sulle nostre pagine nei giorni scorsi, prendendo in esame le informazioni preliminari sotto questo punto di vista.Ebbene, nel corso delle ultime ore l'elenco è stato esteso e così ora possiamo concentrarci su altre tre app che risultano praticamente pronte per iuna volta installatoPie. Si parte ad esempio daEmail, che ci presenta una nuova grafica ancora una volta impostata su colori chiari come ...