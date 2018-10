Allerta Meteo Estofex | Mediterraneo nella morsa del maltempo | temporali e nubifragi in

Allerta Meteo Sardegna : ancora allarme arancione per rischio nubifragi : Scatta una nuova Allerta Maltempo in Sardegna. E questa volta il rischio idrogeologico legato ai nubifragi aumenta: dal giallo di queste ora passa ad arancione. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino valido dalle 21 di martedì 16 alla mezzanotte di mercoledì 17 ottobre per le zone del sud Sardegna già colpiti la scorsa settimana: Iglesiente, Campidano e bacino del Flumendosa-Flumineddu. “Si prevedono precipitazioni sparse, ...

Allerta Meteo e scuole chiuse - il capo della Protezione Civile contro i sindaci : “allarme arancione diventa un giorno di vacanza - non dovrebbe funzionare così” : Sembra così semplice, ma evidentemente non lo è abbastanza. Nemmeno per chi deve decidere per conto di un’intera città. Il sistema per comunicare l’Allerta Meteo fa discutere da sempre, ma le ultime vicende verificatesi nel sud Italia, e non solo, hanno acuito ancora di più la questione. In particolare la decisione dei primi cittadini di chiudere le scuole non sempre corrisponde ad un effettivo rischio per studenti, insegnanti e ...

Allerta Meteo Estofex - continua il maltempo al Sud : ancora temporali - nubifragi e trombe marine : Allerta Meteo – continua il maltempo al Sud Italia e arriva un nuovo avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Allerta Meteo di livello 1 per alcune parti dell’Italia, Malta, Algeria e Tunisia, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento in Tunisia. L’Allerta è valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 17 ottobre. Un’onda di Rossby irrompe sull’Europa occidentale ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria - l’ex uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità “arancione” fino alla mezzanotte nel Messinese : Il Comune di Messina rende noto che “la SORIS (Sala Operativa della Protezione Civile Regionale) ha comunicato, sulla base del bollettino di vigilanza Meteorologico nazionale, un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali per i Comuni delle zone di Allerta A (versante tirrenico) ed I (versante ionico); un livello di Allerta codice ARANCIONE e fase operativa di PREallaRME. L’avviso segnala sino alle ...

Allerta Meteo Sardegna : nuova ondata di maltempo in arrivo : nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sardegna: la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte di domani, martedì 16 ottobre. Sono attesi nuovi temporali, inizialmente di intensità moderata e poi crescente, man mano che la perturbazione si sposterà verso le coste orientali dell’isola. Domani le piogge potranno essere localmente intense nel ...

Allerta Meteo - forte maltempo in Calabria : criticità arancione fino a mezzanotte - anche domani allarme “giallo” : La protezione civile regionale della Calabria ha diramato il nuovo bollettino di Allerta Meteo valido dalle dalle ore 14 di oggi, 15 ottobre 2018 alla mezzanotte di domani. E’ prevista ancora per la giornata di oggi criticità “arancione” sulla fascia ionica della regione, che diventerà “gialla” nella giornata di domani. Qui il bollettino completo. L'articolo Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: criticità ...

Maltempo - Allerta Meteo in Calabria e Sicilia : molte scuole chiuse - : In gran parte delle due regioni e in Basilicata è stata diramata l'allerta arancione, a causa di una perturbazione che sta causando temporali di forte intensità. Previste locali grandinate e forti ...

Allerta Meteo Estofex - l’ex uragano Leslie arriva nel Mediterraneo : ancora nubifragi e alluvioni al Sud e sulle Isole Maggiori : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo all’estremo Sud, la situazione sembra non migliorare molto sull’area ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per il Mediterraneo occidentale e centrale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per tornado. Stesso livello e stessi pericoli per il Portogallo, appena colpito dall’ex uragano Leslie, mentre per l’Algeria orientale e la ...

Allerta Meteo “arancione” in Calabria : oggi scuole chiuse in gran parte della regione : E’ in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’Allerta Meteo in Calabria, a causa del maltempo: per tutta la fascia ionica della regione e per la parte meridionale di quella tirrenica è stato emesso lo stato d’Allerta arancione. I sindaci di molti centri, tra cui Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole. Allerta Meteo, Lunedì 15 Ottobre “scuole chiuse” in molti comuni per il maltempo: ...

Allerta Meteo Reggio Calabria : scuole chiuse oggi 15 ottobre : A seguito del peggioramento delle condizioni Meteo il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di oggi 15 ottobre 2018. Sul sito www.Reggiocal.it sono on line le raccomandazioni precauzionali e l’ordinanza in formato integrale. Allerta Meteo, Lunedì 15 ottobre “scuole chiuse” in molti comuni per il maltempo: rischio alluvioni ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità “gialla” fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha emesso ieri un avviso per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di oggi. Il Comune di Palermo ha reso noto che l’area della città “è interessata esclusivamente da Allerta gialla per rischio idrogeologico, mentre è verde quella per rischio idraulico“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità “gialla” fino alla mezzanotte sembra essere il primo ...

Allerta Meteo - maltempo estremo nella notte : Calabria e Sicilia sott’acqua - temporali furiosi sullo Jonio - scuole chiuse in molti comuni [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo molto violento all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che sono letteralmente sott’acqua in modo particolare nelle zone joniche. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia Sud/Orientale dove in provincia di Ragusa, tra Modica e Scicli, si stanno verificando vere e proprie bombe d’acqua. Piove in modo torrenziale da ore nell’area etnea, da Catania ...

Maltempo - news 14/10 : Allerta Meteo ‘arancione’ su Basilicata - Sicilia e Calabria : La Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani 15 ottobre un’allerta meteo ‘arancione’ per Maltempo che interesserà le regioni Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono molti i comuni Siciliani (prevalentemente della provincia di Messina) i cui sindaci hanno preventivamente emanato le ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Maltempo: allerta arancione su Basilicata, Sicilia e Calabria 14 ottobre ...