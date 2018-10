Alla cucina di uno chef serve la Francia | non la tv

ilgiornale

: SANT’ELPIDIO A MARE –“Una partnership, che permette di promuovere la nostra tradizione culinaria all’estero ' osser… - cronachefermane : SANT’ELPIDIO A MARE –“Una partnership, che permette di promuovere la nostra tradizione culinaria all’estero ' osser… - paoloigna1 : RT @FieraMilanoSpa: #Milano da podio per il 6° anno consecutivo: è la città italiana con la maggior propensione alla lettura e all'acquisto… - Aldo_Cioffi : RT @piercamillo: Sentire il leghista Bitonci a @OmnibusLa7 provocare @comilara dicendole 'si faccia dare un programma di cucina da La7', an… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Per entrare a Casa Perbellini si suona il campanello, anche se Casa è il nome del ristorante e non l'abitazione. L'edificio antico si affaccia sulla basilica di San Zeno in una delle più suggestive piazze di Verona. Soffitto a travi, un'affascinante cantina sotterranea a volta in pietra e mattoni stipata di bottiglie soprattutto francesi, e unacompletamente a vista. I cuochi lavorano davanti ai clienti in un silenzio surreale: chi pensa che ai fornelli volino ordini urlati si troverà in un ambiente ovattato, casalingo, sincronizzato, dove ci s'intende a sguardi. È lo stile di Giancarlo Perbellini,con 2 stelle Michelin e dieci locali tra Verona, Milano, Venezia, Hong Kong e, da pochi mesi, Bahrein.Perbellini, 54 anni, è unoantidivo, diventato famoso senza andare in tv ma che è rimasto lontano dai teleschermi anche dopo. Vent'anni fa ha trasformato uno sconosciuto ...