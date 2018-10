Alimentazione | lo studio | l’ambiente circostante condiziona il gusto del cibo

meteoweb.eu

: Alimentazione: studio, ambiente circostante condiziona gusto cibo - GoSalute : Alimentazione: studio, ambiente circostante condiziona gusto cibo - giuseppeargent3 : @PresidenteConte E' da 40 che studio salute e vaccini, perchè sono un seguace del Dott. Shelton il medico che ha cu… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L’ambiente che ci circonda può modificare la nostra percezione del. E’ quanto emerge da uno, pubblicato sul ‘Journal of Food Science’, condotto grazie alla realtà virtuale. “Quando mangiamo, infatti, non percepiamo solo ile l’aroma dei cibi, ma otteniamo informazioni sensoriali dell’ambiente, che arrivano dai nostri occhi, dalle orecchie e dai ricordi”, spiega Robin Dando, nutrizionista della Cornell University americana, autore della ricerca. Nello, circa 50 persone hanno indossato un caschetto che proiettava immagini di realtà virtuale, con video a 360 gradi, ambientati in tre luoghi differenti: una cabina sensoriale standard, una panchina in un parco e un allevamento di bestiame a Cornell. Ai partecipanti è stato chiesto di assaporare tre pezzi dello stesso tipo di formaggio, anche se i volontari ...