Alcol | in Italia 435mila morti in 10 anni Allarme tra i giovani | si inizia a bere a 11

Alcol - 435mila morti in Italia dal 2008 al 2017/ Le sigarette e la droga hanno ucciso di meno : In Italia sono morte per Alcol 435mila persone tra il 2008 e il 2017, più di quelli per le sigarette e la droga. L'Alcolismo crea maggiore dipendenza ed è estremamente sottovalutato.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:03:00 GMT)

Manovra - l’Austria bacchetta l’Italia : “Per la tenuta dell’euro rispetti le regole - non ci accolleremo rischi incAlcolabili di altri” : Il rafforzamento delle frontiere esterne e gli annunci contro i migranti che arrivano in Europa sono una cosa, la tenuta dell’euro e dell’economia del continente un’altra. E’ base a questo assioma che oggi l’Austria, presidente dei turno dell’Unione europea, è tornata a bacchettare l’Italia sulla Manovra economica. “Per l’economia e l’unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato ...

I giovani e l'Alcol : in Italia 800mila minorenni a rischio - : Sono sempre di più in Italia i giovani, e anche giovanissimi, che abusano di alcol. A preoccupare soprattutto il fenomeno del binge drinking, l'assunzione di bevande alcoliche in un breve intervallo ...

Gruppo San Benedetto primo in Italia nelle bevande anAlcoliche : Milano, 5 set., askanews, - Acqua Minerale San Benedetto Spa si conferma nel 2017, per il terzo anno consecutivo, leader in Italia nel settore delle bevande analcoliche, consolidando ...