Alcol | 435mila morti in Italia dal 2008 al 2017 Le sigarette e la droga hanno ucciso di

Alcolismo : 435mila morti in 10 anni per patologie correlate - incidenti - omicidi e suicidi : Dal Rapporto “Indagine sull’Alcolismo in Italia. Tre percorsi di ricerca“, elaborato nell’ambito delle attività previste dall’Osservatorio permanente Eurispes/Enpam su “Salute, Previdenza e Legalità”, è emerso che in Italia si sono verificate 435mila morti in dieci anni per patologie alcol-correlate, incidenti, omicidi e suicidi. L’indagine, che ha coinvolto giovani studenti, adolescenti, cittadini ...