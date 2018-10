: #ViminaleInforma Espulsa cittadina albanese condannata in primo grado per associazione con finalità di #terrorismo.… - Viminale : #ViminaleInforma Espulsa cittadina albanese condannata in primo grado per associazione con finalità di #terrorismo.… - MediasetTgcom24 : Grosseto, reclutava donne per l'Isis: espulsa 44enne albanese #isis - Affaritaliani : E' stata espulsa con accompagnamento alla frontiera la 44enne albanese Arta Kacabuni alias Anila #Terrorismo… -

Il suo compito era quello di convincere altre donne ad abbracciare l'e poi raggiungere la Siria per combattere contro gli infedeli. Per questi motivi prima è stata arrestata, poi condannata in primo grado e, oggi,. Si tratta di Arta Kacabuni,alias Anila, una 44enne cittadinain Italia dal 2003 e residente in provincia di Grosseto. La donna, dice il Viminale, fu condannata dal tribunale di Milano per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo.(Di mercoledì 17 ottobre 2018)