Al via la prevendita di OUKITEL C11 Pro | l’entry level da 70 euro con batteria removibile

Biglietti in prevendita per le nuove date del tour di Alessandra Amoroso per 10 al via nel 2019 : Le nuove date del tour di Alessandra Amoroso arrivano all'indomani dal riconoscimento del disco d'oro per 10, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 5 ottobre scorso e dal quale ha già estratto La Stessa e Trova un modo, arrivato nel giorno del rilascio dell'album. Sono 5 le date del tour già al raddoppio, con la nuova data del 6 maggio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti sono in prevendita dal 16 ottobre a partire dalle ore 18. I ...

Prezzi dei biglietti per Cosmo al Mediolanum Forum di Assago nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Cosmo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2019, il 2 febbraio. L'artista si esibirà per la prima volta in assoluto nel palazzetto dello sport milanese, gran finale della tournée di concerti attualmente in fase di realizzazione. Il gran finale del Cosmotronic Tour si terrà il 2 febbraio del prossimo anno all'interno di un grande concerto-evento che porterà Cosmo al Mediolanum Forum di Assago per la prima volta della sua carriera. Uno ...

Roma : venerdì al via prevendita biglietti 13esima edizione Festa Cinema : Roma – La prevendita dei biglietti per la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma iniziera’ venerdi’ 12 ottobre alle ore 9, contemporaneamente su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria del Villaggio del Cinema (allestita per l’occasione di fronte all’Auditorium Parco della Musica), i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online ...

Prezzi di pacchetti e biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. I Cure saranno a Firenze il prossimo 16 giugno per un unico concerto in occasione del Festival Firenze Rocks. I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 erano in vendita ieri in anteprima esclusiva da applicazione ufficiale Firenze Rocks e da oggi alle ore 12.00 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. Dalle ore 12.00 ...

Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks - al via la prevendita in anteprima da App : Sono disponibili i biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks nel 2019. L'artista britannico sarà in concerto in Italia per tre eventi il prossimo anno, rispettivamente a Roma, Milano e Firenze. Il 14 giugno Ed Sheeran sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze per il Festival Firenze Rocks, il 16 giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno sarà la volta del concerto atteso allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per i ...

Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per i Metallica a Milano nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Al via oggi la prevendita dei biglietti per il concerto dei Metallica a Milano, in programma per l'8 maggio all'Ippodromo Snai di San Siro. Dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre 2018, i biglietti per i Metallica a Milano saranno disponibili in prevendita attraverso i canali tradizionali, su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati, dopo le pre-sale riservata agli iscritti dal Fan Club e ai ...

Al via la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 : prezzi e info utili per l’acquisto su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano. La prevendita dei biglietti per il concerto di Firenze inizierà invece il 1° ottobre (da App Firenze Rocks) e il 2 ottobre su TicketOne.it. I biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 settembre, attraverso il circuito TicketOne, online e via call center. La disponibilità dei biglietti è molto limitata e ...

Olympia Agnonese " San Nicolò Notaresco : al via la prevendita : Mercoledì al 'Civitelle' andrà in scena la terza giornata di campionato AGNONE. In occasione della gara infrasettimanale contro il Notaresco " San Nicolò, in programma mercoledì 26 settembre allo ...

Prezzi dei biglietti per Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) terrà un concerto nel 2019. La data è quella del 5 aprile 2019 per la quale i biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 14.30 di oggi, lunedì 17 settembre 2018, su TicketOne. Per Irama, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, è il primo concerto all'interno di un palazzetto. Il giovane artista era ospite di Laura Pausini, in qualità di opening act di uno dei quattro concerti ...

Arezzo-Empoli - al via la prevendita per l'amichevole di giovedì prossimo : in programma giovedì 6 settembre alle ore 18:00 , allo stadio "Città di Arezzo", il test amichevole tra la Società Sportiva Arezzo e l' Empoli FC .